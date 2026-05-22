La administración de la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde continúa impulsando a Sinaloa como sede de importantes eventos nacionales e internacionales con la realización de la 52 Reunión Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, celebrada en Mazatlán.

Durante la inauguración, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que el puerto se convirtió en el epicentro de la ingeniería en México, consolidando además a la entidad como líder en el segmento de turismo de reuniones.

Sinaloa fortalece el turismo de reuniones con eventos nacionales en Mazatlán

La funcionaria estatal resaltó que, en lo que va de 2026, Sinaloa ha realizado 75 eventos entre congresos y convenciones, con más de 135 mil asistentes y una derrama económica superior a 1,315 millones de pesos.

Precisó que solamente en Mazatlán se han llevado a cabo 68 eventos, con más de 97 mil asistentes y una derrama superior a 1,219 millones de pesos, cifras que fortalecen la economía turística del estado.

Mireya Sosa estuvo acompañada por Jesús Antonio Espinoza Sanabria, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán; José Guillermo Dozal Valdez, presidente del décimo primer Consejo Directivo FEMCIC; además de autoridades académicas, municipales y representantes del sector de la ingeniería civil.

La titular de Turismo afirmó que eventos de este nivel reflejan la confianza en la infraestructura, conectividad y calidad de los servicios turísticos de Mazatlán, además de posicionar al puerto como uno de los destinos más importantes del Pacífico mexicano.

El encuentro, organizado por la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles A.C. y el Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán, se desarrolla bajo el tema “Infraestructura costera y edificación vertical” y reúne a más de 600 especialistas y profesionistas provenientes de estados como Sonora, Durango, Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo y Ciudad de México.

Ingenieros civiles analizan los retos de infraestructura costera en Mazatlán

Mireya Sosa señaló que este tipo de encuentros también representan una oportunidad para mostrar la riqueza turística de Mazatlán, desde su Centro Histórico y Malecón hasta su gastronomía y cultura, además de generar beneficios económicos para hoteles, restaurantes, transportistas y comercios locales.

Por su parte, Jesús Antonio Espinoza Sanabria, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán, aseguró que construir infraestructura en una ciudad costera representa un reto técnico importante y una gran responsabilidad para el gremio.

Explicó que durante la reunión se abordan desafíos relacionados con el crecimiento vertical de Mazatlán y las condiciones climáticas que pondrán a prueba la infraestructura en los próximos años, especialmente ante fenómenos como la erosión marina y los huracanes.

La Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles es considerada la organización líder en ingeniería civil del país, integrada por más de 60 colegios distribuidos en ocho regiones y representando a más de 50 mil ingenieros civiles.

Finalmente, José Guillermo Dozal Valdez, presidente del décimo primer Consejo Directivo FEMCIC, destacó que este encuentro fortalece la unión del gremio técnico nacional y promueve el intercambio de experiencias, conocimiento y soluciones para el desarrollo de infraestructura en México.