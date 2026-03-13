La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, sostuvo un encuentro con integrantes del sector turístico de Mazatlán para dialogar sobre propuestas, atender inquietudes y fortalecer las acciones que impulsen el desarrollo de la entidad.

Durante la reunión, la titular de la Secretaría de Turismo destacó el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para consolidar a Mazatlán como uno de los destinos prioritarios de la actual administración.

La funcionaria recordó que, durante una reciente visita al puerto, la mandataria federal reiteró la importancia de fortalecer la actividad turística como motor de bienestar y prosperidad para las comunidades.

Mazatlán registra crecimiento turístico y refuerza su promoción internacional: SECTUR

Josefina Rodríguez Zamora subrayó que se sumarán esfuerzos entre autoridades y empresarios para multiplicar el impacto de las estrategias de promoción turística en mercados nacionales e internacionales.

Asimismo, invitó a prestadores de servicios turísticos del destino a participar en ocho caravanas turísticas que la dependencia realizará en Canadá durante 2026.

Estas actividades permitirán sostener encuentros con más de 100 touroperadores en consulados mexicanos ubicados en ciudades estratégicas emisoras de turismo.

La secretaria destacó que el mercado canadiense representa una oportunidad importante para los destinos mexicanos, especialmente ante cambios recientes en las rutas de viaje de turistas de ese país, quienes mantienen una marcada preferencia por Mazatlán.

Las cifras presentadas durante el encuentro muestran que el destino registró en enero de 2026 un crecimiento de 17.7% en la llegada de turistas a cuartos de hotel, en comparación con el mismo mes de 2025.

Además, la ocupación hotelera aumentó 5.9 puntos porcentuales, lo que refleja el dinamismo del sector turístico en el puerto.

En este contexto también se destacaron los resultados del Carnaval de Mazatlán 2026, que registró:

157 mil 340 turistas

Más de 1.34 millones de asistentes

88% de ocupación hotelera

Una derrama económica superior a mil 582 millones de pesos

Refuerzan seguridad turística para fortalecer el desarrollo de Mazatlán

Durante el encuentro también se presentó el Plan de Reforzamiento de Seguridad Turística, el cual ya se encuentra en operación en el destino. Este programa duplicó el personal destinado a tareas de seguridad turística, al pasar de 120 a 240 elementos.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, señaló que este encuentro da seguimiento al compromiso del Gobierno de México de escuchar y atender las inquietudes del sector turístico.

A su vez, la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios, destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad del destino.

La alcaldesa informó que el municipio cuenta con la aplicación Mazatlán MZTT, la cual incluye un botón de atención turística y seguridad. Adelantó que próximamente se lanzará una nueva versión que permitirá conectarse directamente con el C2 municipal para atender reportes de turistas y residentes de manera inmediata.

En el encuentro también participaron el director general de Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza; la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna; así como representantes del sector hotelero, restaurantero y turístico del puerto.