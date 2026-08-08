Mauricio Rodríguez Alonso, comisionado del Gobierno de la República para la Atención al Tema GPO, afirmó que el Plan Integral para la Conservación Ambiental, el Bienestar Comunitario y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Ohuira representa una ruta para atender las demandas planteadas durante las mesas de diálogo sobre el proyecto de la planta GPO.

De acuerdo con el funcionario federal, el plan presentado el pasado 4 de agosto contempla responsables, presupuesto y un calendario para dar seguimiento a las distintas acciones propuestas.

Rodríguez Alonso señaló que el Gobierno de México esperará a que el colectivo Aquí No presente el contenido de la propuesta ante las comunidades indígenas de la zona, luego de que sus integrantes solicitaran tiempo para socializarla.

Gobierno federal plantea medidas ambientales para la Bahía de Ohuira

Según explicó el comisionado, entre las propuestas se encuentra modificar el esquema de extracción y descarga para evitar que estas actividades se realicen directamente en la bahía.

También se contempla un programa de restauración integral del manglar, un plan de saneamiento y la creación de un comité de vigilancia para dar seguimiento a los temas ambientales.

El funcionario sostuvo que estas medidas buscan responder a las preocupaciones expresadas durante las cinco mesas de diálogo, particularmente aquellas relacionadas con posibles afectaciones a la bahía y su impacto en las actividades de pescadores y prestadores de servicios turísticos.

Plan para GPO contempla atención ante posibles emergencias

Rodríguez Alonso también detalló que la propuesta incluye la creación de un Centro de Atención Inmediata, integrado por Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil, para responder ante eventuales emergencias relacionadas con la operación de la planta.

Como parte de las medidas preventivas, se plantean recorridos periódicos para revisar las condiciones de seguridad y la instalación de cortinas de aspersión sobre las líneas conductoras del producto hasta su lugar de almacenamiento.

Además, el plan contempla acciones de obra pública y servicios para las comunidades, así como programas de apoyo para pescadores y medidas para impulsar el desarrollo económico de la zona.

El funcionario agregó que uno de los puntos considerados en la propuesta es el respeto a los usos y costumbres de las comunidades indígenas.

Colectivo Aquí No analizará propuesta antes de fijar postura

Rodríguez Alonso reconoció que el conflicto en torno al proyecto GPO tiene más de 12 años, por lo que consideró que su solución no puede concretarse de manera inmediata.

El comisionado indicó que respetarán el periodo solicitado por el colectivo Aquí No para presentar y analizar el plan con las comunidades. Añadió que esperan recibir un planteamiento de su parte durante la próxima semana.

Asimismo, Rodríguez Alonso cuestionó a quienes, desde su perspectiva, estarían intentando obstaculizar el diálogo alcanzado durante las mesas de trabajo.