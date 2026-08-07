Humberto Zerón Martínez presentó su renuncia como subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, cargo que asumió el 31 de diciembre de 2024 por designación del entonces gobernador Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con la información, Humberto Zerón Martínez deja la Subsecretaría de Seguridad de Sinaloa por motivos personales. No se ha anunciado quién ocupará o podría ocupar el puesto en la dependencia.

Humberto Zerón Martínez renuncia a la Subsecretaría de Seguridad de Sinaloa por motivos personales

A través de redes sociales, el gobierno de Sinaloa confirmó la salida de Humberto Zerón Martínez de la Subsecretaría de Seguridad tras un año y siete meses de servicios en este estado.

Renuncia Humberto Zerón Martínez a la Subsecretaría de Seguridad de Sinaloa (Captura de pantalla )

Pese a que no se ha confirmado de manera oficial el motivo de su renuncia, ha trascendido en diversos medios que la salida de Humberto Zerón Martínez es debido a motivos personales.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa agradeció el “profesionalismo, compromiso y entrega” de Humberto Zerón Martínez durante el tiempo que formó parte de la institución estatal.

Tras su renuncia a la Subsecretaría de Seguridad de Sinaloa, Humberto Zerón Martínez se reincorporá a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional para seguir creciendo en su carrera militar.

Cabe mencionar que la renuncia de Humberto Zerón Martínez ocurre en un contexto en el que Sinaloa continúa enfrentando retos de seguridad por la violencia desatada por grupos del crimen organizado.