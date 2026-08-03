La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Sinaloa anunció que en septiembre de 2026 se realizará una segunda gran marcha por la paz en Culiacán, a dos años del inicio de la llamada “narcopandemia”.

“Los sinaloenses vamos a salir a las calles el próximo septiembre a demostrar que ya estamos hartos… a pesar de todo seguimos con miedo… vamos a hacer la marcha de todos los ciudadanos como lo hicimos el primer año… queremos paz… y que nos quieten ese estigma que nos ha hundido… el de la narcopandemia” Martha Reyes. Coparmex Sinaloa

Martha Reyes, presidenta de Coparmex Sinaloa, señaló que la movilización busca visibilizar las afectaciones económicas y sociales derivadas de la guerra interna del Cártel de Sinaloa.

Además, criticó la falta de respuesta de autoridades estatales y federales, así como la indiferencia de políticos en campaña en Sinaloa.

Coparmex critica a políticos en campaña en Sinaloa

En ese contexto, Martha Reyes dijo a Azucena Uresti que 13 políticos de Morena se encuentran haciendo campaña a pesar de que no se ha resuelto la situación.

La presidenta de Coparmex Sinaloa dijo que van a manifestar que han sido ignorados por las autoridades estatales y federales.

De la misma manera, Martha Reyes expresó que la licencia de Rubén Rocha Moya no ha beneficiado en nada en la pacificación de la guerra entre Los Mayos y los Chapitos iniciada tras la extracción de Ismael El Mayo Zambada en 2024.

Coparmex asegura que violencia en Sinaloa no ha desaparecido

Martha Torres reiteró que desde hace dos años están sobreviviendo debido a que ha permanecido la violencia en Sinaloa.

Nuevamente exigió que Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza den la cara por el daño que asegura dejaron en Sinaloa.

Criticó que “pusieron relleno”, en referencia a funcionarias interinas, tanto en la gubernatura como en municipio de Culiacán que no han resulto problemáticas en Sinaloa como la del agua, la luz, la economía y la seguridad.