La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la detención de Adrián “N”, alias “El 20″, presunto jefe del Cártel de Sinaloa que estaría vinculado los sucesos conocidos como Culiacanazos.

De acuerdo con las autoridades, “El 20″ fue detenido cuando transitaba en un vehículo por la localidad de Villa Unión, perteneciente al municipio de Mazatlán, en el estado de Sinaloa.

Cae “El 20”, jefe del Cártel de Sinaloa investigado por emboscada a militares y Culiacanazos

Tras un operativo conjunto entre elementos del Ejército mexicano, Marina, Guardia Nacional, FGR y la Secretaría de Seguridad de Sinaloa, se confirmó la captura de “El 20″, jefe del Cártel de Sinaloa vinculado a Los Chapitos.

Información de inteligencia determinó que Adrián “N” controlaba las acciones de este grupo criminal en zonas como El Rosario, La Concordia, El Palmito y Escuinapa.

“El 20″ es investigado como uno de los principales responsables de una emboscada contra elementos del Ejército mexicano en septiembre de 2016 en Culiacán, Sinaloa, que dejó un saldo de cinco militares muertos.

Cae “El 20”, jefe del Cártel de Sinaloa investigado por emboscada a militares y Culiacanazos (JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO / José Betanzos Zárate )

Adicionalmente, “El 20″ habría coordinado los Culiacanazos de octubre de 2019 y enero de 2023, donde integrantes de Los Chapitos organizaron ataques contra las fuerzas federales para impedir la detención de Ovidio Guzmán, alias “Ratón”.

Según informó la Sedena, al momento de su captura le fueron asegurados a Adrián “N”:

Dos ametralladoras

Cuatro armas largas

30 cargadores

2,158 cartuchos útiles

Un vehículo

Equipo de protección táctica

“El 20″ viajaba junto con otro sospechoso cuando fue detenido, mismo que también fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.