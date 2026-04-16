Cinco presuntos integrantes de la facción criminal conocida como Los Chapitos fueron detenidos en Sinaloa tras un operativo coordinado por fuerzas federales.

El despliegue, realizado en la carretera que conecta Escuinapa y El Rosario, permitió capturar a José Manuel “N” García Cárdenas, alias “Checo”, junto a otros cuatro sospechosos.

Martín “N”, de 46 años José Ángel “N”, de 39 años Benjamín Rivera “N”, de 45 años Jorge “N” de 40 años

Detienen a cinco presuntos integrantes de Los Chapitos en Sinaloa (@GabSeguridadMX)

Detienen a cinco presuntos integrantes de Los Chapitos en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad de México informó que se detuvo a cinco presuntos integrantes de Los Chapitos, facción criminal del Cártel de Sinaloa.

Durante la intervención, los agentes confiscaron un cargamento que incluía:

Ocho armas de fuego

Múltiples cargadores

Municiones

Equipo táctico

Chalecos antibalas

Una camioneta tipo Bronco

Golpe a Los Chapitos: detienen a cinco en Escuinapa (@GabSeguridadMX / X )

En esta misión estratégica participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

El operativo fue posible gracias a labores de inteligencia que rastrearon los patrones de movilidad de esta célula delictiva en la zona sur de la entidad.

En seguimiento a estas acciones se identificó la presencia de personas armadas en los límites de los municipios de Escuinapa y El Rosario, por lo que se realizaron vigilancias fijas y móviles que permitieron identificar rutas de acceso.

Detenidos fueron entregados al MP para determinar su situación jurídica

Los sospechosos y el arsenal incautado fueron entregados al Ministerio Público para iniciar las investigaciones legales correspondientes.

Serán las autoridades quienes determinen su situación jurídica e integrarán la carpeta de investigación.

Este operativo formó parte del reforzamiento de seguridad en la región de Mazatlán y municipios cercanos.

Las instituciones que integran el gabinete de seguridad refrendaron su compromiso de actuar coordinadamente para contribuir a la recuperación de la paz pública en el estado.