La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó en Guachochi la entrega de patrullas, cuatrimotos y uniformes para fortalecer a las corporaciones policíacas de seis municipios de la región, como parte de la estrategia estatal de seguridad.

Con una inversión superior a los 10 millones de pesos, el equipamiento busca mejorar la capacidad de respuesta de las policías municipales, fortalecer la confianza ciudadana y brindar mejores condiciones de trabajo a los elementos encargados de la seguridad pública.

Maru Campos refuerza seguridad en Guachochi con inversión superior a 10 mdp para seis municipios. (cortesía)

Maru Campos refuerza seguridad en Guachochi con inversión de más de 10 mdp

Durante el evento, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, destacó que la entrega del equipo tiene como objetivo brindar seguridad y dignidad a quienes integran las corporaciones policíacas municipales.

Hoy luchamos contra los gobiernos de la muerte, esos que no tienen reparos en pactar con criminales, que desplazan a la gente de sus comunidades, que les roban la tierra a los pueblos indígenas, que los obligan a sembrarla con amapola y con marihuana, que inundan con drogas tóxicas, esclavizan a sus hijos y al final se los arrebatan envenenados por esas mismas drogas. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Asimismo, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, recordó que el Subcentro Centinela que opera en Guachochi mantiene vigilancia permanente en la región, lo que ha permitido reducir en 50 por ciento los robos a casa habitación y en 60 por ciento los robos a negocios.

Además, señaló que se logró disminuir el robo de ganado y eliminar por completo el robo de ganado con violencia.

Somos un Gobierno de la verdad, de la vida, que lucha. Aunque sea muy difícil todos los días y aunque sepamos que esto muchas veces no depende de nosotros, sino de muchas otras cosas, pero luchamos y sobre todo tenemos esperanza para luchar contra esa muerte, y contra esa mentira. Hoy, mi querido Guachochi, les reiteramos que aquí estamos. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Maru Campos refuerza seguridad en Guachochi con inversión superior a 10 mdp para seis municipios. (cortesía)

Gilberto Loya destaca reducción de homicidios en la región

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Gilberto Loya, destacó la importancia de fortalecer a las policías municipales para garantizar una atención rápida y eficiente a la ciudadanía.

Informó que desde el inicio de operaciones del Subcentro Centinela se registra una reducción del 69 por ciento en homicidios en comparación con el periodo previo a su puesta en marcha.

Según el secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Gilberto Loya, estos resultados son producto de la combinación entre tecnología, coordinación institucional y trabajo policial.

Maru Campos refuerza seguridad en Guachochi con inversión superior a 10 mdp para seis municipios. (cortesía)

Municipios de la Sierra Tarahumara reciben patrullas y equipamiento policial

Además, durante la ceremonia, el alcalde de Guachochi, José Miguel Yáñez, agradeció a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el respaldo otorgado a los municipios de la región. Estos apoyos fueron entregados de manera simbólica a representantes de Batopilas, Chínipas, Guachochi, Guazapares, Morelos y Urique.

En total se distribuyeron 353 uniformes completos, integrados por camisola, pantalón táctico, botas y gorra, además de 22 cuatrimotos y ocho patrullas equipadas.

La administración estatal informó que durante 2026 se beneficia a 40 municipios con equipamiento adquirido mediante recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp), con una inversión superior a 88 millones de pesos.