Maru Campos encabezó la Mesa Estatal de Construcción de Paz con resultados positivos en percepción de seguridad en diversos municipios de la entidad y un aumento en la confianza ciudadana hacia las corporaciones estatales.

La Policía Estatal alcanzó un nivel de confianza ciudadana de 62.3%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, cifra superior al promedio nacional.

Entre los municipios con mejoras en percepción de seguridad entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 se encuentran Cuauhtémoc, Delicias, Guadalupe y Calvo, Guachochi y Parral.

Chihuahua registra 82 detenidos, decomiso de vapeadores y sentencia de 42 años por feminicidio

El secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, informó que del 12 al 14 de junio fueron detenidas 82 personas por diversos delitos, además del decomiso de más de 6 mil vapeadores en la ciudad de Chihuahua, con un valor estimado superior a 1.9 millones de pesos.

Por su parte, Francisco Sáenz Soto, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, presentó entre sus resultados una sentencia condenatoria de 42 años de prisión por el feminicidio de una víctima de 3 meses de edad, obtenida por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género.

Finalmente, se anunció la próxima entrega de equipamiento a corporaciones de seguridad pública para reforzar la capacidad operativa de los cuerpos policiales.

En la reunión participaron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda; el comandante de la 5ª Zona Militar, Felipe González Moreno; y el comandante de la 42ª Zona Militar, David Antonio López Velasco.