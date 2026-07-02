Miguel Ángel Riquelme Solís es un político mexicano militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que asumirá formalmente la Presidencia Municipal de Torreón el jueves 2 de julio de 2026, tras su designación por el Congreso de Coahuila.

Riquelme rendirá protesta durante una Sesión Solemne de Cabildo para encabezar el gobierno municipal durante el tiempo restante de la administración 2025-2026.

Su nombramiento fue aprobado por unanimidad por el Congreso del Estado mediante el Decreto 507, marcando su regreso al Ayuntamiento de Torreón después de haber sido gobernador de Coahuila y senador de la República.

¿Quién es Miguel Ángel Riquelme Solís?

Miguel Ángel Riquelme Solís es un político coahuilense con una amplia trayectoria en cargos de elección popular y en la administración pública.

A lo largo de su carrera también se desempeñó como secretario de Desarrollo Social, secretario de Desarrollo Regional, secretario de Gobierno de Coahuila, diputado local en la LVII Legislatura del Congreso del Estado y diputado federal.

Fue presidente municipal de Torreón de 2014 a 2016, cargo del que solicitó licencia para competir por la gubernatura de Coahuila en las elecciones de 2017.

Durante aquella campaña trascendió que entre los empresarios que financiaron su candidatura a la alcaldía se encontraba Guillermo Flores Cordero, quien posteriormente fue detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero.

¿Qué edad tiene Miguel Ángel Riquelme Solís?

Miguel Ángel Riquelme Solís tiene 55 años. Nació el 18 de septiembre de 1970.

¿Miguel Ángel Riquelme Solís tiene pareja?

Sí. Está casado con Blanca Marcela Gorgón Carrillo, quien se desempeñó como presidenta honoraria del DIF Coahuila durante su administración como gobernador.

¿Qué signo zodiacal es Miguel Ángel Riquelme Solís?

Miguel Ángel Riquelme nació el 18 de septiembre, por lo que su signo zodiacal es Virgo.

Este signo pertenece al elemento Tierra y suele asociarse con características como la disciplina, el orden, la responsabilidad y la atención al detalle.

¿Miguel Ángel Riquelme Solís tiene hijos?

Sí. Miguel Ángel Riquelme Solís y Marcela Gorgón Carrillo tienen dos hijas.

¿Qué estudió Miguel Ángel Riquelme Solís?

Miguel Ángel Riquelme Solís es ingeniero en Sistemas Computacionales, egresado del Instituto Tecnológico de La Laguna.

¿En qué ha trabajado Miguel Ángel Riquelme Solís?

Miguel Ángel Riquelme Solís es una de las figuras políticas más reconocidas de Coahuila, con experiencia en cargos municipales, estatales, legislativos y federales.