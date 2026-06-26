La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, convocó a las y los militantes del Partido Acción Nacional (PAN) a defender el futuro y la esperanza de México durante la presentación del proyecto “Soluciones para México”, realizado en la Ciudad de México.

Destacó los resultados obtenidos por las administraciones emanadas del PAN en distintas entidades del país y aseguró que estos gobiernos han demostrado que es posible trabajar con transparencia, resultados y cercanía con la ciudadanía

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, llamó a defender el futuro de México. (CORTESÍA)

Maru Campos destaca resultados de los gobiernos del PAN

Durante su participación, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, afirmó que los gobiernos de Acción Nacional pueden presumir avances en materia de seguridad, salud y desarrollo social, al tiempo que criticó las políticas impulsadas por la llamada Cuarta Transformación.

Sostuvo que la solución para México comienza con reconocer la realidad que enfrenta el país y comunicar los resultados alcanzados por los gobiernos panistas en beneficio de las familias mexicanas.

Asimismo, celebró que las administraciones encabezadas por mandatarios de Acción Nacional trabajen con honestidad y transparencia, al señalar que cuentan con resultados que pueden presentarse de frente a la ciudadanía.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, llamó a defender el futuro de México. (CORTESÍA)

Proyecto “Soluciones para México” busca consolidar una alternativa rumbo a 2027

Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Jorge Romero, reconoció el trabajo realizado por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en programas como MediChihuahua, las estancias infantiles y el fortalecimiento de la seguridad pública.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Jorge Romero, explicó que el proyecto “Soluciones para México” integra propuestas en áreas como seguridad, justicia, salud, economía y desarrollo, con el objetivo de consolidar una oposición competitiva rumbo a los próximos procesos electorales.

Durante el evento también participaron la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez; el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri; y la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, además de dirigentes estatales, legisladores y autoridades nacionales de Acción Nacional.

Finalmente, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, hizo un llamado a fortalecer la unidad y convertirse en una opción sólida para las y los ciudadanos, al asegurar que México necesita una alternativa basada en resultados, instituciones fuertes y desarrollo para las familias.