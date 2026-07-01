Maru Campos participó en la ceremonia inaugural de la quinta planta de Safran Electrical & Power ISA en la ciudad de Chihuahua, la 13ª en el estado, con una inversión de 7.4 millones de dólares y la generación de 800 nuevos empleos.

La mandataria destacó que la nueva planta representa no solo inversión y empleo, sino la renovación de la confianza de los inversionistas en Chihuahua.

Safran consolida 35 años en Chihuahua con planta de energía verde y producción del Boeing 787

Las nuevas instalaciones operarán con energía 100% verde y sistemas de climatización eléctricos para reducir la huella de carbono.

Con esta apertura, Safran consolida 35 años de presencia en la entidad, donde actualmente genera más de 10 mil 500 empleos.

Su división Electrical & Power emplea a 5 mil 300 personas y produce el 95% del cableado eléctrico del Boeing 787 Dreamliner, albergando además el mayor centro de fabricación de cableado aeronáutico de la compañía a nivel mundial.

Con proyectos como este, Chihuahua fortalece su liderazgo nacional en la industria aeroespacial, concentrando el 36% de la producción bruta del sector.

En el evento participaron el CEO mundial de Safran, Olivier Andriès; la embajadora de Francia en México, Delphine Borione; el CEO de Safran en México, Alejandro Cardona Seemann; y el EVP de Safran Chihuahua, Gabriel Morales, además del secretario de Innovación Ulises Fernández, el secretario del Trabajo Diódoro Siller y el presidente del DESEC, Jorge Cruz Camberos.