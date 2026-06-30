Maru Campos reconoció el valor y compromiso de las y los integrantes de la Guardia Nacional (GN) durante la ceremonia conmemorativa por el séptimo aniversario de la corporación, donde destacó su labor coordinada con las fuerzas de seguridad para fortalecer la paz en Chihuahua.

La gobernadora afirmó que quienes integran la Guardia Nacional han asumido esta responsabilidad como una vocación de servicio, al poner por delante el compromiso con la legalidad y la protección de las familias mexicanas.

Maru Campos destaca coordinación de la Guardia Nacional para fortalecer la seguridad en Chihuahua

Maru Campos señaló que el trabajo conjunto entre la Guardia Nacional y las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno ha permitido obtener resultados en favor de la población.

Explicó que esta coordinación se refleja en la disminución de la incidencia delictiva, al señalar que Chihuahua cerró junio con casi 21 por ciento menos homicidios dolosos, la cifra más baja registrada en los últimos ocho años.

La mandataria aseguró que estos resultados representan mayor tranquilidad para las familias chihuahuenses y reiteró su reconocimiento a las y los elementos de la corporación por su compromiso con la seguridad del estado.

Maru Campos participa en ceremonia por el séptimo aniversario de la Guardia Nacional

Durante el acto protocolario, la titular del Ejecutivo estatal, junto con integrantes de la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de gobierno, encabezó los honores a la bandera.

Asimismo, se reconoció la labor de esta corporación, creada en 2019, por su contribución al fortalecimiento de la seguridad, el apoyo a las autoridades y la protección del patrimonio y los derechos de la población.

Como parte de la ceremonia también se presentaron los principales resultados de la coordinación estatal de la Guardia Nacional en Chihuahua, destacando el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y los municipios para fortalecer la seguridad de las y los chihuahuenses.

Maru Campos destaca resultados de la Guardia Nacional en Chihuahua (Cortesía )

Al evento asistieron Israel Caro, coordinador estatal y comandante de la Guardia Nacional en Chihuahua; Santiago De la Peña, secretario general de Gobierno; Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública Estatal; Francisco Sáenz, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado; Marcela Herrera, presidenta del Tribunal Superior de Justicia; Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua, así como autoridades militares y representantes de distintas instituciones.