La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, arremetió contra Jorge Romero y la desinformación que está divulgando sobre los derechos de las audiencias.

Además de que Citlalli Hernández aclaró realmente qué son los derechos de las audiencias, también acusó que el Partido Acción Nacional (PAN) ocupa la mañanera del pueblo para aumentar su fama.

Citlalli Hernández señala a Jorge Romero por desinformar sobre los derechos de las audiencias

El pronunciamiento que Jorge Romero, el dirigente nacional del PAN, dio sobre los derechos de las audiencias diciendo que eran camino a la censura, recibió una respuesta por Hernández.

La presidenta de la Comisión de Morena compartió un X en donde dijo que al PAN “le sobran mentiras”, asegurando que están haciendo un show mediático como pasó con Xochitl Gálvez.

Esto debido a que asegura que “es falso” el que la reforma sobre los derechos de las audiencias “busque censurar la radio o la televisión”.

Citlalli Hernández apuntó que la idea de esto es:

Que los medios cuenten con un código de ética

Que designen una persona defensora de las audiencias

Que existan mecanismo para que el pueblo mexicano presente quejas y haga valer sus derechos

“¿Dónde está la censura? ¿Por qué se oponen a fortalecer los derechos de las audiencias y a la ampliación de los derechos del pueblo? Son amantes de las mentiras”. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

Citlali Hernández acusa al PAN de usar la mañanera para dar espectáculo

Además de que Citlalli Hernández dijo que el PAN está diciendo mentiras sobre los derechos de las audiencias, también dijo que usan la mañanera de Claudia Sheinbaum para tener popularidad.

A su perspectiva, Jorge Romero y el PAN buscar tener algo de popularidad “que no tienen” y por eso busca dar “espectáculo político” con la mañanera del pueblo.