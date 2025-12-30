El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, realizó el 30 de diciembre de 2025 un recorrido de supervisión por los Bachilleratos Tecnológicos Agropecuarios No. 329 en Chalco y No. 330 en Texcoco. Planteles que serán inaugurados en febrero de 2026 como parte de la estrategia nacional para fortalecer la Educación Media Superior.

SEP impulsa educación con enfoque humanista y cobertura nacional

Estas obras forman parte de la política educativa impulsada por el Gobierno de México para garantizar el derecho a la educación, ampliar la cobertura escolar y evitar que el acceso a la enseñanza media superior sea un privilegio, en línea con el proyecto educativo encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el recorrido, el titular de la SEP destacó que la política educativa federal busca consolidar una educación integral con enfoque humanista, acompañada del desarrollo científico, a través del Bachillerato Nacional, con el objetivo de formar jóvenes con pensamiento crítico, compromiso social y capacidades para enfrentar los retos del país.

Además, informó que este esfuerzo permitirá la apertura de 20 nuevos bachilleratos, la reconversión de 35 secundarias a preparatorias en turno vespertino y la ampliación de 33 planteles existentes, lo que generará 37 mil 500 nuevos espacios educativos en beneficio directo de las y los estudiantes.

SEP avanza con nuevos bachilleratos en Chalco y Texcoco

En el municipio de Chalco, el secretario visitó el Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 329, ubicado en la calle 5 de Febrero de 1917, que al cierre de diciembre de 2025 registra un avance del 75%. La obra contempla 12 aulas, área administrativa, estacionamiento, arcotecho, plaza cívica, un laboratorio multifuncional y cuatro talleres de cómputo, en una superficie de 4 mil 18 metros cuadrados.

Este plantel, a cargo de la SICT y del Inifed, cuenta con una inversión de 49 millones 990 mil pesos y beneficiará a mil 80 estudiantes en dos turnos.

Posteriormente, acompañado por el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, Mario Delgado supervisó el Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 330 en Texcoco, edificado en un terreno de una hectárea donado por el municipio, con un avance del 75% y 4 mil 59 metros cuadrados destinados a infraestructura educativa.

El nuevo plantel contará con 12 aulas para atender a 900 estudiantes en dos turnos, además de un laboratorio multifuncional, tres talleres, área administrativa y una cancha multifuncional techada. La inversión asciende a 49.61 millones de pesos y ofrecerá las especialidades de Sistemas de Producción Agrícola, Sistemas de Producción Pecuaria y Ciberseguridad.

Finalmente, el titular de la SEP subrayó que estas acciones refrendan el compromiso del Gobierno de México con la Cuarta Transformación y con el humanismo mexicano que impulsa la Nueva Escuela Mexicana (NEM).