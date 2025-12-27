El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que durante 2025, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), 508 mil 891 personas concluyeron su Educación Básica en el país.

Del total, 186 mil personas finalizaron la primaria, mientras que 322 mil 891 personas mayores de 15 años concluyeron la secundaria, como parte de las acciones para combatir el rezago educativo.

Además, destacó que gracias a la política educativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante este mismo año, 2025, se logró alfabetizar a 189 mil 797 personas en todo el territorio nacional.

Mario Delgado resalta avances en Chiapas y convenios estratégicos del INEA

Mario Delgado Carrillo reconoció el trabajo realizado en Chiapas, entidad donde se concentró el 40 por ciento de las personas alfabetizadas, lo que contribuyó de manera significativa a la reducción del índice nacional de analfabetismo.

Asimismo, destacó la firma de convenios del INEA con gobernadoras y gobernadores, sindicatos y organizaciones deportivas de la sociedad civil, los cuales han permitido ampliar la cobertura educativa para jóvenes y personas adultas.

También subrayó la colaboración con el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), además del diseño de una nueva estrategia de alfabetización en coordinación con la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP y universidades del país.

Como parte de este proyecto, adelantó que para 2026 se analiza la incorporación de médicas, médicos, enfermeras y enfermeros de las unidades rurales del IMSS a las tareas de alfabetización en comunidades con mayor rezago.

INEA reporta reducción histórica del analfabetismo en México

Por su parte, el director general del INEA, Armando Contreras Castillo, informó que en 2025 y por primera vez en la historia, el índice de analfabetismo en México se ubicó en 3.8 por ciento, durante la LXV Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Conaedu.

Señaló que este resultado es consecuencia del trabajo conjunto entre la SEP, el INEA, las autoridades educativas estatales y personas voluntarias que participan en las labores de alfabetización y combate al rezago educativo.

Armando Contreras Castillo subrayó que el objetivo para 2026 es reducir el índice a 3.5 por ciento, con la meta de que la eliminación del analfabetismo en México sea irreversible.

Finalmente, adelantó que existe diálogo con el secretario de Educación Pública y con la Presidenta de México para el relanzamiento del INEA, con la finalidad de facultarlo para implementar el bachillerato, ya que alrededor de 25 millones de personas mayores de 18 años no cuentan con estudios de nivel medio superior.