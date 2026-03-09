El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó el festejo nacional por el Centenario de las Escuelas Secundarias desde la Escuela Secundaria No. 4 “Moisés Sáenz”, en la Ciudad de México, en una jornada que reunió actividades culturales, deportivas, comunitarias y artísticas.

Actualmente, este nivel educativo cuenta con 42 mil 975 planteles públicos y privados, con una matrícula de 6 millones 293 mil 530 alumnas y alumnos, quienes son atendidos por 421 mil 972 docentes en todo el país.

Mario Delgado destaca becas y programa “Mi derecho, mi lugar” para estudiantes de secundaria

Durante el evento, en el que participaron más de 2 mil estudiantes, maestras, maestros, directivos y familias, provenientes de secundarias históricas como la 1, 2 y 3, el titular de la Secretaría de Educación Pública subrayó la importancia de fortalecer la educación pública en México.

En este contexto, destacó el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la Beca Rita Cetina, programa que actualmente beneficia a 5.6 millones de alumnas y alumnos de secundaria en todo el país, con el objetivo de evitar la deserción escolar y garantizar la continuidad de sus estudios.

Delgado también recordó que, por instrucciones de la Presidenta, se eliminó el examen Comipems para el ingreso al bachillerato, al considerar que la educación es un derecho y no una competencia.

En su lugar se implementó el programa “Mi derecho, mi lugar”, un nuevo sistema de asignación que permitió que, durante 2025, el 98 por ciento de las y los estudiantes quedaran entre sus tres primeras opciones de preparatoria, lo que contribuye a disminuir el abandono escolar.

El secretario informó que el registro para este programa iniciará el próximo 17 de marzo, e invitó a las y los alumnos de tercer grado de secundaria a inscribirse para continuar su trayectoria educativa. Asimismo, recordó que quienes ingresen al bachillerato podrán acceder a la Beca Benito Juárez.

Además, señaló que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) promueve una visión educativa centrada en la formación de personas libres, capaces de pensar de manera crítica, convivir en la diversidad y construir comunidad.

SEP reflexiona sobre el futuro de la educación secundaria a 100 años de su creación

Mario Delgado destacó que el centenario de la educación secundaria representa una oportunidad para reflexionar sobre la evolución de este nivel educativo y adaptarlo a las realidades que enfrentan actualmente las juventudes y adolescencias en México.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, señaló que la SEP impulsa diversos programas de apoyo para las familias, con el objetivo de garantizar la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes.

Destacó que, bajo el liderazgo del secretario Mario Delgado, se fortalece la educación pública para que ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos, reafirmando el compromiso con la transformación educativa del país.

En su intervención, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez, celebró que hace un siglo se consolidara la escuela secundaria como un espacio propio para las juventudes, donde además de fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia, se cuestionan ideas y se definen proyectos de vida.

A su vez, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Pedro Moctezuma Barragán, en representación de la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, señaló que hablar de educación secundaria implica apostar por una formación integral y ética que contribuya a combatir el clasismo y el racismo.

Durante la ceremonia, el titular de la SEP también encabezó la entrega de reconocimientos a estudiantes, docentes y directivos que participaron en la elaboración del Libro Conmemorativo del Centenario de las Escuelas Secundarias, en reconocimiento a su contribución artística y educativa.