Marina del Pilar Ávila Olmeda posicionó a Baja California como el único estado del país con un Programa Estatal de Vivienda, al superar en cuatro años y medio de gobierno la meta de 100 mil acciones de vivienda social.

La mandataria destacó que esta estrategia garantiza a las familias acceso a viviendas dignas, nuevas y con certeza jurídica, lo que fortalece su patrimonio.

Además, subrayó que el programa se alinea con la estrategia “Vivienda para el Bienestar” impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el INFONAVIT, beneficiando a más de 424 mil personas.

Marina del Pilar impulsa vivienda social con más de 106 mil acciones

De acuerdo con cifras oficiales, se han registrado 106 mil 057 acciones de vivienda social, de las cuales 40 mil 228 corresponden a viviendas nuevas distribuidas en los siete municipios del estado, lo que ha mejorado la calidad de vida de miles de familias.

El titular de la SIDURT, Arturo Espinoza Jaramillo, explicó que este esquema se diseñó a partir de un diagnóstico del rezago habitacional, con el objetivo de atender de manera integral las necesidades de vivienda en la entidad.

En el desglose por municipios, destacan Tijuana con 43 mil 252 acciones, Mexicali con 40 mil 181, Ensenada con 11 mil 787, así como avances en San Quintín, Playas de Rosarito, Tecate y San Felipe.

De manera complementaria, el gobierno estatal ha impulsado programas como Casa Fuerte, que ha beneficiado a más de 74 mil personas, así como las estrategias Transformando Comunidades y Techos Solares para el Bienestar, enfocadas en mejorar viviendas y reducir costos de energía eléctrica.

Marina del Pilar proyecta inversión superior a 50 mil mdp en infraestructura

La gobernadora informó que, como parte de su administración, se proyecta una inversión de más de 50 mil millones de pesos en infraestructura, destinada a obras hídricas, movilidad, vialidades y mejoramiento urbano en los municipios.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a consultar los desarrollos registrados en el Programa Estatal de Vivienda 2022–2027, disponible en el portal oficial.

Con estos avances, Baja California supera las 100 mil acciones de vivienda social y se consolida como referente nacional en políticas públicas para reducir el rezago habitacional y mejorar la calidad de vida de la población.