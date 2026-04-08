La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dio a conocer que Baja California cuenta con una inversión histórica de más de 50 mil millones de pesos de recursos estatales para infraestructura pública, con el objetivo de generar un estado con desarrollo.

“Estamos construyendo obras como nunca antes en la historia de Baja California. Somos un estado donde creemos en la inversión en obra pública y en infraestructura, y donde la industria de la construcción es un gran aliado en la edificación de un estado más próspero, más dinámico y en el que los sueños de las familias se hagan realidad” Marina del Pilar, gobernadora de Baja California

Marina del Pilar impulsa inversión histórica en infraestructura en Baja California

Durante la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Baja California, la mandataria destacó que esta inversión ha logrado que se desarrollen proyectos de alto impacto, como el Viaducto Elevado en Tijuana y el Distribuidor Vial Lázaro Cárdenas en Mexicali, obras que generan impactos directos en la calidad de vida de las y los ciudadanos.

Asimismo, reiteró que con la nueva infraestructura el estado se transformará en materia de movilidad, logística y competitividad. Además, destacó que el fortalecimiento de las finanzas públicas ha sido parte fundamental para lograr esta inversión sin límites.

Ávila Olmeda aseguró que cada peso que se invierta en infraestructura representa mayores oportunidades, derrama económica y empleos formales, al mismo tiempo que se fortalecen las cadenas de valor y se benefician sectores principales como el transporte, el comercio y los servicios.

Finalmente, el presidente nacional de la CMIC, Luis Méndez Jaled, resaltó que Baja California cuenta con dinamismo, vocación productiva y participación protagónica, aspectos que los diferencian y lo posicionan como referente nacional.

“El Plan México establece una ruta para fortalecer la inversión, ampliar la capacidad productiva e integrar a la proveeduría nacional con infraestructura. Baja California hoy tiene un papel estratégico en este proceso por su ubicación, su capacidad industrial y su vínculo con los mercados internacionales. Aquí cada proyecto tiene impacto directo en la competitividad” Luis Méndez Jaled, presidente nacional de la CMIC

Con esta inversión, el gobierno de Baja California reafirma su compromiso de mantener una administración transparente y que permita atraer inversiones, con el objetivo de que las y los potosinos se beneficien directamente.