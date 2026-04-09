Marina del Pilar Ávila Olmeda inauguró el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas en San Quintín, como parte de la estrategia nacional para garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores del campo.

Durante el evento, la mandataria destacó que este espacio representa un avance histórico en la agenda de justicia social, al concentrar servicios federales y estatales en un solo lugar para brindar atención digna, cercana y con enfoque de derechos.

Marina del Pilar impulsa proyecto del Plan de Justicia en San Quintín

El proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y forma parte del Plan de Justicia para San Quintín.

En este contexto, se subrayó que la apertura del centro marca un paso relevante para dignificar a las y los trabajadores agrícolas, al atender de manera integral necesidades de salud, bienestar social y desarrollo comunitario.

La inauguración se realizó en coordinación con Ariadna Montiel Reyes, quien destacó que esta estrategia responde a una visión humanista orientada a reducir rezagos históricos en comunidades jornaleras, especialmente en población indígena.

Como parte de este plan integral, se contemplan acciones como:

Renovación de 20 clínicas de salud

Fortalecimiento del personal médico y abasto de medicamentos

Construcción de un Hospital General de Zona

Marina del Pilar y Claudia Sheinbaum impulsan centro agrícola en San Quintín. (Cortesía)

Marina del Pilar impulsa infraestructura y bienestar en Baja California

La gobernadora informó que también avanzan proyectos de infraestructura básica en la región, entre ellos:

Electrificación total de viviendas

Rehabilitación de la carretera Transpeninsular

Obras para garantizar el acceso al agua potable

En materia social, se anunció la apertura de dos Centros de Educación y Cuidado Infantil, así como la implementación de certificaciones para empleadores agrícolas que garanticen seguridad social, salarios justos y condiciones laborales dignas.

Estas acciones buscan saldar una deuda histórica con las y los trabajadores del campo, reconociendo su aportación al desarrollo económico del país.

Finalmente, se destacó que este modelo de atención integral posiciona a México como referente en políticas públicas orientadas a la justicia social, la inclusión y el bienestar de las comunidades agrícolas.