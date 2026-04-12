La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó que Baja California se posiciona como una de las entidades con mayor dinamismo laboral en México, al ubicarse con la quinta tasa de crecimiento anual más alta en empleo formal.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la entidad registró un incremento de 2.4% en trabajadores asegurados, reflejo de un entorno favorable para la inversión y la generación de oportunidades.

Baja California destaca entre las economías con mayor crecimiento laboral

Este resultado coloca a Baja California entre las economías estatales con mejor desempeño en materia laboral, consolidando su papel como referente en desarrollo económico.

Al cierre de marzo de 2026, el estado alcanzó un total de 1 millón 49 mil 429 empleos formales registrados ante el IMSS, lo que confirma una base laboral sólida y en crecimiento sostenido.

Asimismo, durante el primer trimestre del año se generaron 54 mil 526 nuevos empleos formales, evidenciando el dinamismo económico de la región fronteriza y su contribución al crecimiento nacional.

La mandataria estatal subrayó que estos resultados reflejan la creación de condiciones reales para que más personas accedan a empleos formales, con estabilidad y prestaciones laborales.

El Gobierno de Baja California destacó que esta tendencia positiva fortalece la competitividad del estado a nivel nacional, consolidándolo como un referente en generación de empleo y desarrollo económico.