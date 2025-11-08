Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio, joven que desapareció dentro de un bar de la zona centro de Mazatlán, Sinaloa, aseguró que los cateos de la Fiscalía estatal no han logrado avances en el caso.

De acuerdo con Brenda Valenzuela Gil, a más de un mes de la desaparición de Carlos Emilio, ocurrida el 5 de octubre de 2025, la Fiscalía de Sinaloa aún no cuenta con información que ayude a conocer su paradero.

Desaparición de Carlos Emilio: Pese a cateos de la Fiscalía en Mazatlán, caso continúan sin avances

El caso por la desaparición de Carlos Emilio continúan sin avances, pese a que la Fiscalía de Sinaloa ha realizado cateos en diversos inmuebles de la ciudad de Mazatlán.

Puntualmente las autoridades de Sinaloa han dado a conocer que se han cateado 5 inmuebles, los cuales hasta el momento se mantienen asegurados.

En el interior de estos sitios agentes de investigación han encontrado videos que ya son analizados, sin embargo, no han logrado generar avances en el caso.

Al respecto, Brenda Valenzuela Gil instó a las autoridades de Sinaloa, así como a las federales, ha lograr avances por la desaparición de su hijo Carlos Emilio.

Incluso ha manifestado que es la propia familia la que se encuentra recabando evidencia y testimonios, pues acusó que las autoridades parecieran “no tener la intención” de resolver el caso.

No obstante, desde el último informe donde se reveló cateos a inmuebles de Mazatlán, las autoridades de Sinaloa no han aportado mayor avances al caso.