La Lotería Nacional, encabezada por Olivia Salomón, presentó el billete conmemorativo “Salud en el Mundial Social 2026”, correspondiente al Sorteo Mayor No. 4008, con el objetivo de promover la activación física y el autocuidado de la salud rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

En el evento participaron la secretaria del Consejo General de Salubridad, Patricia Clark, y la coordinadora del Gobierno de México para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón, quienes destacaron la importancia de vincular el deporte con el bienestar social.

Lotería Nacional promueve salud y activación física rumbo al Mundial 2026

Patricia Clark subrayó que esta estrategia integra a diversas dependencias e instituciones para fortalecer una visión integral de la salud pública, donde la actividad física es un eje prioritario.

Detalló que se han realizado más de 130 actividades en todo el país, entre ellas torneos comunitarios, encuentros escolares e iniciativas incluyentes que fomentan hábitos saludables.

Por su parte, Olivia Salomón afirmó que México está listo para recibir el Mundial 2026, destacando que el Gobierno federal ha puesto en el centro la vida, el bienestar y la salud de la población.

Añadió que el Mundial Social 2026 busca transformar la emoción del fútbol en un legado permanente de bienestar, convirtiendo este evento en una estrategia de prevención y comunidad.

Billete de Lotería promoverá salud rumbo al Mundial 2026 en México. (Cortesía)

Billete del Mundial Social 2026 impulsa cultura de prevención y bienestar

Durante la presentación, Gabriela Cuevas resaltó que este billete es más que un elemento conmemorativo, ya que funciona como una herramienta de difusión que conecta con la ciudadanía y forma parte del legado del Mundial.

También destacó el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum en la construcción de esta estrategia, que busca llevar la pasión del fútbol a barrios, colonias y comunidades de todo el país.

En tanto, Daniel Aceves Villagrán, director general de Políticas en Salud Pública, señaló que iniciativas como esta permiten promover la prevención, fomentar hábitos saludables y fortalecer la participación social.

Billete de Lotería promoverá salud rumbo al Mundial 2026 en México. (Cortesía)

El billete incluye a las mascotas Muuk’ y Toj Óol, embajadoras del Programa de Activación Física.

El Sorteo Mayor No. 4008 se llevará a cabo el 7 de abril de 2026, con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa total de 66 millones de pesos. En total, se encuentran disponibles 3.6 millones de cachitos en todo el país.