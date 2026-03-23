La Lotería Nacional, encabezada por Olivia Salomón, rendirá un emotivo homenaje al destacado escritor, poeta y político chiapaneco Jaime Sabines a través del Sorteo Mayor No. 4007. Esta edición especial conmemora el centenario del natalicio de una de las figuras más influyentes del siglo XX, cuya obra continúa siendo un pilar y una fuente de inspiración en la literatura mexicana.

El billete conmemorativo es una iniciativa conjunta entre la Lotería Nacional y el Gobierno del Estado de Chiapas, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, para reconocer el legado de un autor que conectó con el pueblo mediante una escritura emocional y directa.

Lotería Nacional destaca el legado de Jaime Sabines en la identidad mexicana

Nacido el 25 de marzo de 1926 en Tuxtla Gutiérrez, la trayectoria literaria de Jaime Sabines comenzó con la publicación de “Horal”. Desde entonces, se reveló como un autor capaz de abordar el amor y la muerte sin artificios, utilizando un lenguaje cercano y auténtico.

A diferencia de la solemnidad poética de su época, las letras de Sabines se integraron a la vida cotidiana de los mexicanos al narrar temas universales: la soledad, el asombro ante el ser amado y las heridas de la ausencia.

Su legado le valió distinciones como el Premio Nacional de Ciencias y Artes y la Medalla Belisario Domínguez, consolidando una identidad cultural que hoy se celebra en los billetes de lotería.

Detalles del Sorteo Mayor No. 4007: Premios y participación

El Sorteo Mayor No. 4007 ofrece una bolsa total de premios por 66 millones de pesos. Para esta celebración, se emitieron 3 millones 600 mil cachitos, brindando a la ciudadanía la oportunidad de llevarse un pedazo de la historia literaria de México.

Los detalles para participar son los siguientes:

Premio Mayor: 21 millones de pesos en tres series.

Costo del cachito: 30 pesos (con premios de hasta 350 mil pesos por fracción).

Costo de la serie: 600 pesos.

Los boletos ya están disponibles en todos los puntos de venta del país y en la plataforma Miloteria.mx. El sorteo se realizará el martes 31 de marzo a las 20:00 horas y se transmitirá en vivo por el canal de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.