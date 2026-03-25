En conmemoración de seis décadas y media de historia de Editorial Panini, la Lotería Nacional dedica su Sorteo Superior No. 2878 a esta empresa que se ha integrado profundamente en la vida social de México.

El intercambio de estampas ha trascendido como un espacio de encuentro generacional y orgullo compartido en el país.

Lotería Nacional y Panini México firman alianza para el coleccionismo mundialista

Olivia Salomón, titular de la Lotería Nacional, y Marina Benavides, directora de Panini México, formalizaron un convenio de colaboración para establecer una alianza que busca afianzar la historia e identidad nacional mediante la impresión de un álbum gratuito.

A partir del 19 de abril de 2026, cada domingo a través del Sorteo Zodiaco, se pondrán en circulación cachitos coleccionables con diseños retro que aparecieron en ediciones anteriores de la Copa del Mundo. En total, se reemitirán 20 piezas históricas de la Lotería Nacional que podrán ser reunidas en el álbum especial por cortesía de Panini.

Sorteo Superior celebra 65 años de Panini con billete conmemorativo. (Cortesía)

La directora general de la Lotería Nacional destacó que este billete conmemorativo es un reconocimiento a una trayectoria que ha construido comunidad a través de emociones compartidas.

Subrayó que la editorial funciona como un lenguaje universal que conecta diversas culturas y generaciones en más de cien países, transformando el coleccionismo en una experiencia de convivencia y aprendizaje que se arraiga en la cultura de las personas.

Asimismo, refirió que bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, México avanza con una visión donde la sociedad se reconoce a través de sus tradiciones.

Recordó que fue precisamente en México, en 1970, donde nació el primer álbum Panini dedicado a un mundial, por lo que esta nueva alianza transforma la nostalgia en una experiencia colectiva renovada para el presente año mundialista.

Panini y Lotería Nacional: Una alianza que une generaciones a través del coleccionismo

Marina Benavides expresó que celebrar 65 años de trayectoria global adquiere un valor especial al coincidir con un año donde el fútbol vuelve a unir al mundo en casa.

Explicó que los álbumes representan mucho más que papel y tinta; son instantes de conexión entre padres e hijos, o amigos que comparten la pasión por completar una colección.

La directiva de Panini México enfatizó que este billete simboliza la magia de seguir soñando, un sentimiento que comparten tanto quienes adquieren un cachito de lotería como quienes abren un sobre de estampas con la misma ilusión de encontrar una pieza especial.

La titular de la Lotería Nacional informó que ya circulan 2 millones 400 mil cachitos por todo el país, llevando un mensaje de unión y comunidad. Los detalles del sorteo son:

Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026, a las 20:00 horas.

Premio Mayor: 17 millones de pesos en dos series.

Bolsa Total: 51 millones de pesos en premios.

Costos: 40 pesos por cachito y 800 pesos por la serie.

Los boletos están disponibles en puntos de venta físicos y en la plataforma miloteria.mx. El evento se transmitirá en vivo por el canal de YouTube de Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.