La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, señaló que el Festival Cervantino estará abierto al talento de mil 400 artistas guanajuatenses que participan en 34 proyectos y presentaciones dentro de la programación oficial de “La Fiesta del Espíritu”.

La gobernadora de Guanajuato, durante la emisión de Conectado con la Gente recordó que el sábado pasado se realizó la inauguración de la edición 54 del Festival Internacional Cervantino en la Alhóndiga de Granaditas, con la presentación de Mike Patton en su espectáculo “Mondo Cane”.

La Fiesta del Espíritu nació en las plazas y calles de Guanajuato, por eso siempre debe tener una participación importante de los artistas locales en este Festival. Cada año recibimos al mundo, pero también queremos que el mundo conozca el talento, la creatividad y las tradiciones que florecen en nuestras comunidades. Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

Durante esta edición, la gobernadora de Guanajuato indicó que participan 3 mil 325 artistas de 29 países y de 20 estados de la República, de ellos, reiteró que mil 400 son guanajuatenses.

Artistas guanajuatenses participan en cuatro ejes

La secretaria de Cultura, Lizeth Galván Cortés explicó que el Gobierno de la Gente impulsa la participación de artistas locales en el Cervantino mediante cuatro ejes. El primero contempla 21 proyectos de artistas independientes, compañías e instituciones culturales con presencia en los principales escenarios del Festival.

Entre ellos se encuentran Vientos Musicales con Denis Gutiérrez, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la Banda de Música del Estado de Guanajuato, el Coro del Teatro del Bicentenario, la Orquesta Sinfónica Juvenil Vientos Musicales y Physical Momentum.

También participan la Compañía de Danza Experimental Lola Lince, Ojo Negro, Ensamble A Tempo, Vladimir Ibarra, MUSHAMUKAS, Sociedad de Impro Brutal, el Teatro Universitario, el Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato, Anticuario Teatro, Moebius Teatro Clown, la Compañía Teatral de la Heroica Ciudad de Pedrones, la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas y Recorridos Literarios.

Esta programación, señaló la secretaria de Cultura, Lizeth Galván, refleja la calidad y diversidad del talento profesional de Guanajuato y consolida al estado como referente nacional en las artes escénicas y musicales.

El segundo eje corresponde al Proyecto Ruelas, donde participan agrupaciones comunitarias y el Sistema Penitenciario, con funciones en la Plaza de San Roque y en la plataforma de TV4. En este apartado participan cuatro proyectos: Grupo de Teatro Comunitario de San Ignacio, Soy del Puño Colectivo de Teatro Comunitario, Teatro Comunitario Cabras y Sistema Penitenciario del Estado de Guanajuato.

El tercer eje es El Escenario de la Gente, con nueve presentaciones y la participación de agrupaciones provenientes de 15 municipios en la Plaza de San Roque. El cuarto eje corresponde a los Pasacalles: Identidad Viva: Danza y tradición guanajuatense, con un gran pasacalle de más de 600 artistas provenientes de 17 municipios.

Cervantino tendrá homenajes a José Alfredo Jiménes y María Grever

La coreógrafa y directora de la Compañía de Danza Experimental, Lola Lince, señaló que participar en el FIC representa una oportunidad para compartir su trabajo con el público.

Es una oportunidad esplendida, mi sueño era estar aquí y ser parte del Festival; hoy es una realidad, de poder compartir nuestro trabajo con un público conocedor. Lola Lince, coreógrafa y directora de la Compañía de Danza Experimental Lola Lince

Por su parte, el artista visual, Andrés Gutiérrez agradeció la invitación para participar en el Cervantino con su exposición La Tierra que Dejamos, que se presenta en el Museo del Pueblo.

Es un honor ser guanajuatenses y participar en el FIC con mi exposición La Tierra que Dejamos que se presenta en el Museo del Pueblo. Aquí, hablo de los orígenes, y a través del diseño me he expresado artísticamente y disfruto hacer diseño desde el corazón. Andrés Gutiérrez, artista visual guanajuatense

En esta edición del FIC también se realizará un homenaje a José Alfredo Jiménez por el centenario de su natalicio. La presentación será el 15 de octubre en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, con el tenor Arturo Chacón Cruz y el Mariachi Gama 1000.

También se realizará un homenaje al legado de María Grever por su 75 aniversario luctuoso. La presentación será el 10 de octubre en el Auditorio del Estado, con Denise Gutiérrez como voz principal, acompañada por la Orquesta Sinfónica Juvenil Vientos Musicales y el Coro de Comonfort.

Los esperamos en el Cervantino, durante los 16 días de la Fiesta del Espíritu se vivirán actividades intensas con lo mejor del arte y la cultura. Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

Guanajuato impulsa a mil 400 artistas locales en el FIC (cortesía )

Gobierno de Guanajuato llama a proteger a los animales

Durante la emisión de Conectando con la Gente, la gobernadora Libia Dennise, también recordó que el domingo pasado, en Irapuato, se firmó con las presidentas y presidentes municipales el Pacto para la Protección y Bienestar de los Animales, en el marco del Encuentro por el Bienestar Animal “Patitas y Corazón”.

La gobernadora reiteró el llamado a la población a cuidar y no maltratar a las mascotas, así como a los animales que se encuentran en situación de calle.