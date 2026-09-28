En el marco del Día Mundial del Turismo, el Gobierno de Guanajuato refrendó su compromiso con un modelo de Turismo Comunitario que busca colocar a las personas y comunidades en el centro de la actividad turística.

A través de la estrategia Guanajuato SUMA, impulsada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, la Secretaría de Turismo e Identidad trabaja en la diversificación de la oferta turística para que sus beneficios lleguen a más municipios, comunidades, prestadores de servicios, artesanos, cocineras tradicionales, productores y emprendedores.

Este modelo reconoce el valor de los saberes, tradiciones, gastronomía, artesanías, naturaleza y formas de vida de las comunidades como parte fundamental de las experiencias que Guanajuato ofrece a sus visitantes.

Guanajuato fortalece su turismo con rutas, experiencias y mercado japonés (Cortesía)

Guanajuato impulsa nuevas rutas para diversificar el turismo

Como parte de esta estrategia, durante los últimos dos años se han impulsado nuevas rutas y experiencias turísticas, además de acciones para fortalecer la conectividad aérea y ampliar las posibilidades de llegada de visitantes nacionales e internacionales.

Dentro del Plan Estatal de Turismo se planteó desarrollar rutas que abarquen las diferentes regiones de Guanajuato. Entre ellas se encuentran la Ruta Guanajuato Inolvidable y la Ruta Guanajuato Secreto.

La primera integra Guanajuato Capital, Dolores Hidalgo, Atotonilco y Mineral de Pozos, con una propuesta centrada en la historia de la Independencia, el arte y el patrimonio mundial.

Por su parte, la Ruta Guanajuato Secreto contempla Guanajuato Capital, Dolores Hidalgo, San Felipe, Mineral de Pozos, San Luis de la Paz, Atotonilco, Comonfort y Apaseo el Grande, con espacios poco conocidos, patrimonio vivo, haciendas mezcaleras, vinos y experiencias dirigidas especialmente a un mercado internacional.

Además, la oferta turística incluye experiencias como vuelo en globo en San Miguel de Allende, recorridos por viñedos de Dolores Hidalgo, el Circuito del Nopal en Salamanca, el Tour Volcánico en Valle de Santiago, la Ruta de la Piel, Calzado y Sombrero y kayak en la Presa La Purísima, entre otras.

Libia Dennise abre una nueva ventana turística de Guanajuato hacia Japón

La estrategia turística también contempla fortalecer la presencia de Guanajuato en mercados internacionales. En este sentido, se presentó una nueva página digital dirigida al mercado japonés, con información sobre sus destinos, experiencias e identidad.

La plataforma permitirá acercar al público japonés a las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Pueblos Mágicos, arquitectura, viñedos, gastronomía, artesanías, naturaleza y tradiciones de Guanajuato.

Esta iniciativa se relaciona con la participación del estado en JATA 2026, donde se han desarrollado encuentros con operadores turísticos, agencias de viajes, aerolíneas, hoteles, compradores internacionales y aliados estratégicos.

La secretaria de Turismo e Identidad, María Guadalupe Robles León, señaló que la inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para innovar, conocer mejor a los visitantes y crear experiencias más significativas, aunque destacó que la tecnología debe mantenerse como una herramienta al servicio de las personas, las comunidades y la identidad.

En este contexto, el Día Mundial del Turismo 2026 tiene como eje la “Agenda digital e inteligencia artificial para rediseñar el turismo”, tema que Guanajuato incorpora a su estrategia para fortalecer su presencia y abrir nuevas oportunidades en los mercados internacionales.

Guanajuato fortalece su turismo con rutas, experiencias y mercado japonés (Cortesía)

Turismo SUMA busca generar oportunidades para las comunidades de Guanajuato

A dos años del inicio de la administración de Libia Dennise García Muñoz Ledo, el turismo se plantea como una actividad estratégica para el desarrollo económico y social de Guanajuato, bajo la visión de Guanajuato SUMA.

De acuerdo con la información proporcionada por el gobierno estatal, el turismo representa la tercera fuerza económica de Guanajuato y genera oportunidades para 227 mil 573 personas ocupadas en el sector, entre trabajadores de establecimientos de hospedaje y restaurantes, guías, transportistas, artesanos, productores, cocineras tradicionales y emprendedores.

La estrategia busca que el crecimiento turístico se traduzca en oportunidades para las familias y mayor bienestar para las comunidades, al tiempo que fortalece la identidad de los destinos.