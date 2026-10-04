La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo participó en la inauguración de la 54ª edición del Festival Internacional Cervantino (FIC), que se realizará del 3 al 18 de octubre de 2026 en Guanajuato.

Durante 16 días, Guanajuato será escenario de música, teatro, danza, ópera, artes visuales y propuestas multidisciplinarias, con la participación de 3 mil 325 artistas nacionales e internacionales.

Francia es el país invitado de honor en esta edición, en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

Festival Internacional Cervantino 2026 reúne a artistas de 29 países

El FIC 2026 contempla 95 espectáculos, 215 funciones y 17 sedes, con artistas provenientes de 29 países. Del total de participantes, 2 mil 802 son nacionales y 523 internacionales.

Guanajuato tendrá una participación de más de mil 400 artistas en 22 actividades, entre las que destacan el Proyecto Ruelas, el Escenario de la Gente y Vientos Musicales para la Gente, propuestas que buscan acercar las actividades culturales a distintas comunidades.

Esta edición también contempla la celebración del centenario de José Alfredo Jiménez y el reconocimiento al legado de María Grever.

De acuerdo con las estimaciones compartidas por el Gobierno de Guanajuato, se prevé una asistencia superior a 268 mil personas y una derrama económica de más de 363.5 millones de pesos.

Además, se calcula la llegada de 63 mil 776 turistas a hoteles de Guanajuato capital, con una ocupación promedio de 60 por ciento.

Guanajuato inaugura el FIC 2026 con 95 espectáculos y más de 3 mil artistas. (Cortesía )

Libia Dennise entrega reconocimientos durante inauguración del FIC

Como parte de la inauguración del Festival Internacional Cervantino 2026, se entregó la Presea Cervantina al Cuarteto Latinoamericano, agrupación fundada en México en 1982, reconocida por difundir la música de cámara latinoamericana y ganadora de dos Grammy Latino.

La distinción fue recibida por Arón Bitrán, violinista nacido en Chile y naturalizado mexicano, fundador del Cuarteto Latinoamericano, además de solista internacional y formador de generaciones.

También se entregó el Reconocimiento al Periodista Destacado a Federico Velio Ortega Delgado, periodista, comunicador e investigador histórico de León, por sus 40 años de ejercicio periodístico y su contribución al legado y la memoria de Guanajuato.

La Presea Eugenio Trueba Olivares correspondió este año a Sara Pinedo, creadora guanajuatense que ha trabajado en el teatro comunitario mediante el Proyecto Ruelas, vinculando memoria, participación, activismo, territorios, juventudes y derechos humanos.

Francia y Mike Patton destacan en el Festival Internacional Cervantino

La inauguración artística del festival estuvo encabezada por Mike Patton con su proyecto Mondo Cane, presentación realizada en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas.

El espectáculo reúne elementos de Estados Unidos, Italia y México mediante una propuesta teatral y orquestal que retoma canciones del pop italiano de las décadas de 1950 y 1960. Durante 90 minutos, Patton interpretó en italiano piezas como Urlo Negro, Senza Fine y Deep Down.

En esta edición, Francia participa como país invitado de honor debido a los 200 años de relaciones diplomáticas con México. Su presencia contempla actividades de música, teatro, danza, ópera, arte urbano y propuestas multidisciplinarias.

Además, el Escenario de la Gente, ubicado en la Plaza San Roque, contará con música y danza tradicional y popular mexicana, con la participación de 409 artistas pertenecientes a agrupaciones de 16 municipios de Guanajuato.

Guanajuato inaugura el FIC 2026 con 95 espectáculos y más de 3 mil artistas. (Cortesía )

Durante la inauguración, Libia Dennise destacó que el Festival Internacional Cervantino nació en Guanajuato y que desde esta entidad se proyectó hacia México y el mundo, como un espacio de encuentro a través de la cultura y las expresiones artísticas.