En el Día Mundial de los Animales, la presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, refrendó su compromiso con el cuidado y la protección de los seres sintientes mediante políticas públicas orientadas a prevenir el abandono, facilitar el acceso a servicios veterinarios y garantizar una vida digna para los animales.

León se consolida como referente nacional en cuidado y protección animal (cortesía )

A través de campañas gratuitas de esterilización, atención veterinaria especializada, rescate de fauna silvestre y programas de retiro digno para animales que estuvieron al servicio de la ciudadanía, el Gobierno Municipal de León encabezado por Ale Gutiérrez ha construido un modelo integral de protección animal.

La presidenta municipal participó en el encuentro por el bienestar animal “Patitas en el Corazón”, donde compartió las acciones y resultados de la administración municipal.

Lo más importante es sumarnos y tener la voluntad. Son seres que sienten, que tienen frío, que necesitan amor, que tienen hambre y que nosotros tenemos una gran responsabilidad. En México, de cada 10 mascotas, 7 están en la calle y eso representa para ellos sufrimiento. Es importante que todos hagamos conciencia de que los tenemos que cuidar. Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León

Prevención y cuidado de los seres sintientes

Una de las principales estrategias impulsadas por la administración municipal son las campañas gratuitas y permanentes de esterilización. La presidenta municipal, Ale Gutiérrez informó que en los últimos cinco años se realizaron más de 135 mil procedimientos, con los que se estima que se evitó el nacimiento de cerca de 2 millones de cachorros que podrían haber terminado en situación de calle.

No son perritos de la calle, son perritos de dueños irresponsables, así lo dice la Organización Mundial de la Salud. Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León

León se consolida como referente nacional en cuidado y protección animal (cortesía )

Otro de los proyectos que ha marcado pauta en materia de protección animal es el Hospital de Mascotas León 450, surgido de propuestas ciudadanas a través de Participa León. En cinco años, este espacio ha brindado más de 34 mil 383 consultas veterinarias, además de estudios especializados, radiografías y atención de emergencias.

El modelo permite que las familias accedan a servicios de acuerdo con sus posibilidades económicas. Mediante estudios socioeconómicos se determina la aportación de cada usuario para recibir consultas, estudios especializados, radiografías y atención de emergencias, entre otros servicios.

Pagan dependiendo del bolsillo. No todo mundo puede pagar una atención veterinaria de ese nivel y, sobre todo, ya especializada. Se hacen estudios socioeconómicos y, atendiendo a lo que tú tienes de recurso económico, es lo que pagas. Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León

El Hospital de Mascotas cuenta además con equipamiento para atender casos de mayor complejidad, como fracturas y traumatismos, así como el primer tomógrafo especializado de la región. Su modelo de atención ha despertado el interés de gobiernos de otras partes del país.

El cuidado se extiende a todos los seres sintientes

La presidenta municipal también destacó que durante los últimos cinco años se han otorgado más de 4 mil 533 tratamientos gratuitos, una acción que permite atender oportunamente este padecimiento y respaldar a las familias que no cuentan con recursos suficientes para solventar la atención.

La política de protección animal se extiende además a otras especies. A través de Protección Civil se implementó un programa para la atención y resguardo de fauna silvestre, como cocodrilos, serpientes, venados y aves, entre otras especies, mismas que son atendidas y, posterior a su recuperación, liberadas.

Asimismo, en las comunidades rurales se realiza el canje de equinos, burros, mulas y ponis por motocicletas y equipamiento, como una alternativa para retirar a estos animales de labores de carga y trabajo.

León se consolida como referente nacional en cuidado y protección animal (cortesía )

Una vida digna también después del servicio

La protección animal también contempla a quienes durante años estuvieron al servicio de la ciudadanía.

El Gobierno Municipal impulsó iniciativas para garantizar una jubilación digna a los perros de las unidades K9 y a los equinos de la Policía Montada, quienes después de años de servicio merecen recibir cuidado y atención.

Anteriormente, la legislación consideraba a estos animales como bienes, por lo que al concluir su vida de servicio eran dados de baja mediante un procedimiento administrativo que impedía entregarlos en adopción a familias. Ante esta situación, se promovieron modificaciones para permitir su adopción y garantizar que puedan vivir su retiro en condiciones dignas.

Hoy ya cambió la ley, hoy se pueden dar en adopción; nosotros tenemos un área de jubilación. Imagínense qué pena: un caballo, un perrito que dio su vida para cuidarnos, protegernos y que ya no te sirva y que lo duermas. Como seres humanos que tenemos sentimientos, debemos poner el ejemplo respetándolos y darles las mejores condiciones. Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León

Con acciones de prevención, atención veterinaria, rescate y protección, el Gobierno Municipal mantiene el bienestar animal como parte de sus políticas públicas y amplía la atención a las distintas especies que conviven en León.