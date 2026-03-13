Laura Álvarez, diputada del PAN, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) una iniciativa para que el dinero de parquímetros mejore las colonias de la demarcación.

La diputada del PAN señaló que con esta iniciativa se espera obtener al menos un 40% de lo recaudado, cantidad que se invertirá en las colonias de CDMX donde haya parquímetros instalados.

El pasado 11 de marzo, la diputada Laura Álvarez del PAN presentó una iniciativa ante el Congreso local para que se destine más dinero de los parquímetros para mejorar colonias en CDMX.

Diputada del PAN busca que dinero de parquímetros mejore colonias en CDMX

Hasta el momento, el 70% del dinero de los parquímetros es destinado para el mantenimiento de las máquinas, mientras que el 30% se destina a las mejoras del espacio público.

La propuesta de Laura Álvarez es que lo destinado al mejoramiento sea del 40%, pues vecinos se han quejado de la falta de atención de los daños en vialidades con parquímetros.

De acuerdo con la diputada del PAN, tan solo en el primer trimestre del 2025, los parquímetros recaudaron más de 174 millones de pesos, pero estos no se ven reflejados en las mejoras de la colonias.

Cabe mencionar que serían 26 colonias de la CDMX las que saldrían beneficiadas por esta iniciativa en materia de parquímetros, cuya ubicación estopa dentro de las siguientes alcaldías: