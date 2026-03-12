El Congreso de Michoacán está impulsando la Ley Cazzu, que busca garantizar la movilidad de menores considerando siempre su interés superior, pese a que uno de los padres no lo autorice.

La Ley Cazzu fue propuesta en Argentina luego de que se conociera que la cantante Cazzu no podía llevar a su hija en sus giras ya que no tenía el permiso de Christian Nodal, padre de la menor.

Congreso de Michoacán propone Ley Cazzu para garantizar movilidad de menores

Sandra María Arreola Ruiz, diputada local en el estado Michoacán, propuso la Ley Cazzu con el fin de garantizar que los menores de edad puedan trasladarse al interior o fuera del país.

Esta iniciativa se da luego de la polémica entre los cantantes Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, y Christian Nodal, quienes tienen una hija en común.

Hace unos meses, Cazzu reveló que durante sus giras fuera de Argentina, no podía viajar con su hija, pues Christian Nodal se negaba a dar la autorización a la menor para salir del país.

El hecho entre los cantantes generó tal debate que en Argentina se impulsó la Ley Cazzu y proponía que los padres ausentes no pueden impedir que los menores viajen con el tutor que cuida de ellos.

Este caso trascendió hasta llegar al Congreso de Michoacán, donde se busca garantizar que los menores se puedan movilizar sin la autorización, siempre considerando el interés superior.

Hasta el momento, las normas en Michoacán establecen que si un menor sale del país en compañía de uno de sus padres o un tercero, es necesario la autorización de viaje de ambos tutores.