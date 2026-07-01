El partido de México vs Ecuador en el Estadio Banorte tuvo la presencia de Christian Nodal, Ángela Aguilar y su papá, Pepe Aguilar, desde uno de los palcos.

Sumándose al trend, Christian Nodal de 27 años de edad, cuestionó “¿Y si sí?” que la afición mexicana ha posicionado elevando la esperanza a la victoria en el Mundial 2026.

Christian Nodal y Ángela Aguilar viven el partido México vs Ecuador desde el Estadio Banorte

Mucho se ha mencionado sobre la asistencia de famosos mexicanos en los palcos del Estadio Banorte a ver los partidos del Mundial 2026, siendo que ahora la familia Nodal-Aguilar se unió a la lista.

Desde las historias de Instagram de los asistentes, se compartió la presencia de Ángela Aguilar y Christian Nodal en el Estadio Banorte. Sin embargo, no iban solos.

De la familia Aguilar también acudió Pepe Aguilar y su esposa, Aneliz Álvarez. Todos con el jersey oficial de la Selección Mexicana.

Asimismo, se mostró que Pepe Aguilar y Christian Nodal eran los mayormente emocionados en el Estadio Banorte, pues los captaron celebrando cuando se metieron los dos goles en el partido contra Ecuador.

Christian Nodal, Ángela Aguilar y Pepe Aguilar compartieron palco con otros famosos

La presencia de la familia conformada por Christian Nodal, Ángela Aguilar y Pepe Aguilar, no estuvieron exclusivo en el Estadio Banorte. Pues también se logró ver a otros famosos.

Junto a los cantantes de música ranchera también se vio a María José conviviendo con Nodal, y en el mismo palco a: