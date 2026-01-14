La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó la reforma a la Ley de Obras Públicas en Campeche por unanimidad; ministros señalan que vulnera la autonomía municipal.

La decisión de la SCJN se da tras una acción de inconstitucionalidad interpuesta por Movimiento Ciudadano del municipio de Campeche, contra la reforma publicada en julio de 2024.

SCJN falla contra de la Ley de Obras Públicas de Campeche; la declara inconstitucional

En sesión de este martes 13 de enero, el Pleno de la SCJN decidió como inconstitucional el artículo 14 Bis de la Ley de Obras Públicas de Campeche, así como su transitorio del Decreto 2208.

Acorde con los argumentos de la SCJN, la Ley de Obras Públicas de Campeche evita que las disposiciones impidan que los municipios ejercieran su facultad de revisar y autorizar las construcciones .

Tal como argumentó el ministro presidente, Hugo Aguilar, el no solicitar licencias de construcción al ayuntamiento va contra el artículo 115 de la Constitución en su fracción V inciso F.

Sin embargo y tal como compartieron en comunicado, el artículo 2 de la Ley de Obras Públicas de Campeche es válido ya que no afecta las facultades del municipio ni los obliga a modificar normativas.

Por lo mismo, la SCJN declaró inconstitucional por unanimidad la Ley de Obras Públicas de Campeche que concedía la decisión de obras de gran impacto de manera exclusiva al Ejecutivo estatal.

De momento, la gobernadora Layda Sansores no se ha pronunciado sobre fallo de la SCJN referente a la acción de inconstitucionalidad 284/2024 promovida por Irving Espinosa Betanzos.