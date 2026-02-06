La influencer Nicole Pardo Molina, conocida como La Nicholette, negó haber fingido su secuestro ocurrido el 20 de enero de 2026 en Culiacán, Sinaloa.

A través de la plataforma Kick relató cómo fue interceptada en Culiacán por hombres armados y defendió la veracidad del hecho, asegurando que incluso sus amigos fueron testigos del levantón.

La Nicholette rompe el silencio sobre el secuestro del que fue víctima

La Nicholette narró haber fallado en su intento de estacionarse dentro de una plaza en la zona de Isla Musala, razón por la que dejó su vehículo detrás del centro comercial, acción que consideró “su primer error”

La calle estaba vacía por lo que sus secuestradores se acercaron en un vehículo blanco a su camioneta Tesla Cybertruck.

“Vi un auto que se estacionó cerca, el carro estaba polarizado y miré una sombra”. La Nicholette

La influencer, de 25 años de edad, se percató que la apuntaban con un arma de fuego por lo que introdujo la mano al vehículo de sus agresores para evitar que le dispararan.

“Miré que era el arma apuntándome y metí la mano para agarrar el arma apuntándome y hacerla pa´bajo y meterla al carro, dije: ‘Qué show’. No me caía el 20” La Nicholette

Sus captores le pidieron entregar lo que llevaba en su bolso, ella no puso resistencia, por el contrario, buscó el celular con el que graba sus videos para no perder el dispositivo móvil donde tiene su información.

Pero no fue suficiente, los hombres querían más, la secuestraron.

“Se bajó el güey y me jalonearon y me subieron a la camioneta” La Nicholette

La Nicholette relata cómo fue su secuestro (Captura de video)

Amigos de La Nicholette fueron testigos de su secuestro

Además del video que registró la cámara de su Tesla, amigos de La Nicholette fueron testigos del secuestro pese a que ésta no gritó cuando le dieron el levantón.

Fue uno de sus amigos quien notó su ausencia por instinto se subió a su auto y comenzó a seguir a los secuestradores, a quienes intentó chocar un par de veces, pero falló en el intento. Se vio obligado a detenerse porque se estampó en una rampa.

Por su parte, La Nicholette le decía a sus secuestradores, quienes le cubrieron la cabeza, que les daría dinero y todo lo que le pidieran.

¿Qué pasó durante el secuestro de La Nicholette?

De acuerdo con La Nicholette, sus captores la cuestionaron sobre sus constantes trayectos entre El Salado y Culiacán.

Así como le preguntaron por su relación con P1, ex-jefe de sicarios del Cártel de los Arellano Félix, a quien dice desconocer aún cuando en su cumpleaños número 19 le mandó un ramo de rosas.

La Nicholette se dice agradecida con sus captores

Finalmente y tras asegurar que el secuestro fue real tal y como sus secuestradores le pidieron que lo dijera, La Nicholette dice estar agradecida con ellos.

Y es que tenía su cuarto y baño, así como es consciente que no se trató de un tema personal ya que solo hacían su trabajo.