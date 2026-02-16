La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó la detención de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, presuntamente relacionados con el secuestro de la influencer Nicole Pardo Molina, conocida como La Nicholette.

Aunque el comunicado oficial solo mencionó delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, en el operativo se aseguraron fusiles AK-47, municiones y dos mil pastillas de fentanilo.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con lo decomisado.

Detienen a dos relacionados con secuestro de La Nicholette en Culiacán

Los dos jóvenes fueron detenidos en el sector Los Ángeles, de Culiacán, Sinaloa.

Uno de ellos portaba un arma al exterior de un domicilio por lo que intentó esconderse pero fue perseguido y registrado dicho lugar.

Participan autoridades federales en detención de secuestradores de La Nicholette

Los dos jóvenes detenidos y relacionados la secuestro de La Nichollete fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con lo decomisado.

En la fotografía emitida por las autoridades de la Coordinación Interinstitucional Sinaloa se ve a los dos jóvenes esposados y vestidos con playeras verde y roja.

En el operativo también participaron Secretaria de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch.