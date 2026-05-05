La Fiscalía de Michoacán confirmó que solicitó en dos ocasiones el celular de Carlos Manzo como parte de las investigaciones por su asesinato en noviembre de 2025.

Aunque la entrega es voluntaria, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y esposa del exfuncionario, ha condicionado mostrarlo en su presencia por temor a manipulaciones.

El caso refleja tensiones familiares, pues Juan Manzo acusa a Grecia Quiroz de retener el dispositivo, mientras la Fiscalía indaga posibles filtraciones de información desde el gabinete municipal.

Fiscalía de Michoacán sigue investigando fuga de información en gabinete de Carlos Manzo

Una de las líneas de investigación de la Fiscalía de Michoacán es la posible filtración de información desde el interior del equipo cercano de Carlos Manzo.

Ello luego de que se supo que los agresores conocieron el minuto a minuto de lo que pasa en el Palacio Municipal de Uruapan y la Plaza central del municipio por la celebración de Día de Muertos el 1 de noviembre día del asesinato del alcalde.

El de Carlos Manzo no es el único teléfono celular requerido pues también fueron analizados los de 20 funcionarios mas en presencia de los titulares.

De la misma manera, dijo que hay funcionarios que no han querido colaborar en la investigación a pesar de múltiples llamados o lo han hecho después de la primera convocatoria pero que no existen señalamientos contra ellos.

Pelea al interior de la familia Manzo

El tema del celular de Carlos Manzo refleja una pelea interna en la familia Manzo pues Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo y funcionario de Morena en el gobierno estatal, fue quien dio a conocer que el teléfono lo tiene Grecia Quiroz.

Relató que desde el primer día le pidió el teléfono a Esteban Rafael Constantino Magaña, secretario de Obras, pero este se lo dio a Grecia Quiroz y que ella no lo ha presentado como parte de la investigaciones.

La pelea familiar se refuerza pues Juan Manzo aseguró que el gobierno municipal de Uruapan, Michoacán, paga la defensa de los escoltas además de haber pedido su liberación. Grecia Quiroz negó que el municipio que gobierna pague la defensa de los escoltas.