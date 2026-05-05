A seis meses del asesinato de Carlos Manzo, la Fiscalía de Michoacán informó que su exsecretario particular, Sigfrido Mújica, ha sido requerido en tres ocasiones sin atender los llamados.

“El exsecretario no acudió ni la primera, ni en la segunda, ni en la tercera convocatoria” Carlos Torres Piña. Fiscal General del Estado de Michoacán

El fiscal Carlos Torres Piña aclaró que no existe un señalamiento directo contra él, pero deberá presentarse en el marco de las investigaciones.

Aunque familiares aseguran que Sigfrido Mújica desapareció el mismo día del crimen, la Fiscalía sostiene que no está en calidad de desaparecido.

Mújica continúa cobrando como funcionario municipal en Uruapan, lo que ha generado críticas.

No hay señalamientos contra Sigfrido Mújica

Aclarando que no hay ningún señalamiento en específico contra el funcionario, el fiscal Carlos Torres Piña advirtió que continúan las investigaciones, por lo que en su momento tendrá que presentarse aunque no señaló si será obligado por la ley.

Aunado a esto, indicó que son varios los funcionarios que, contrario al exsecretario, se presentaron por voluntad propia e incluso proporcionaron datos de su celular que ya están siendo revisados por la Fiscalía de Homicidios.

“Vinieron de manera voluntaria alrededor de 14. Estuvieron en entrevistas distintas, diversas. Hay revisión de algunos datos en específico. Se va ampliando la propia investigación” Carlos Torres Piña. Fiscal General del Estado de Michoacán

Fiscalía de Michoacán anuncia nuevas detenciones por el asesinato de Carlos Manzo (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

Exsecretario de Carlos Manzo no está en calidad de desaparecido

De acuerdo con el subsecretario de Gobierno de Michoacán, Juan Manzo, Sigfrido Mújica desapareció el día en que murió Carlos Manzo; es decir, el 1 de noviembre de 2025.

El hermano de Carlos Manzo dijo desconocer si el secretario, quien era “gran amigo del excalde”, asistió al velorio.

No obstante, informó que aunque no se tiene información sobre su paradero actualmente, continúa cobrando como funcionario del gobierno municipal de Uruapan.

Declaración que desató críticas contra la administración del gobierno municipal.

Ante esto, el Fiscal General del Estado de Michoacán reiteró que Sigfrido Mújica no está en calidad de desaparecido, aún cuando se desconozca su ubicación y la razón de mantener bajo perfil.

Por lo que reiteró que mantiene abiertas todas las líneas de investigación a fin de esclarecer el asesinato de Carlos Manzo y fincar responsabilidades bajo el principio de cero impunidad.