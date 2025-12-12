Luego de que se constataron las condiciones de maltrato animal que derivaron en decenas de muertes de distintas especies, un juez ordenó el cierre inmediato del Zoológico de León.

Cabe destacar que en los últimos días, se reportaron diversas irregularidades y condiciones negligentes en el Zoológico de León, por las cuales se han confirmado decenas de muertes de varias especies:

24 borregos muflones murieron el 2 de diciembre tras el ataque de una jauría de perros

Un avestruz cayó a la fosa de los leones

Un mono araña desapareció de la clínica y otro fue hallado muerto días después

Un pingüino murió ahogado en su hábitat

Una hiena falleció tras complicaciones médicas

También se reportó que 8 lobos canadienses escaparon de su jaula

Juez ordena cierre inmediato del Zoológico de León por maltrato animal

En medio de los reportes de maltrato animal en el Zoológico de León, en el estado de Guanajuato, la organización Va por sus Derechos , presentó un amparo con el fin de suspender las operaciones del recinto.

En su recurso, la organización acusó que se habían registrado actos de negligencia en el Zoológico de Léon, así como posibles responsabilidades administrativas que provocaron decenas de muertes de especies.

Zoológico de León (Especial)

En respuesta al amparo y al constarse de forma oficial la muerte de diversos animales, un juez concedió la suspensión solicitada y ordenó el cierre inmediato del recinto que alberga cientos de animales.

Además, el juez dictaminó que los responsables del sitio deberán responder de manera puntual a lo largo de las siguientes 48 horas, a un par de ordenamientos judiciales:

Si son ciertas o no las omisiones que se les atribuyen

Datos sobre la procedencia o la improcedencia de la suspensión y monto de la garantía

De no cumplir con las órdenes que son paralelar al cierre inmediato del Zoológico de León, el juez también resolvió que los responsables del recinto deberán pagar una multa de 232 mil 295 UMA’s, es decir más de 26 millones de pesos.

Director del Zoológico de León renunció tras casos de maltrato animal

Previo a la orden de cierre que emitió el juez en contra del Zoológico de León, el director del mismo, Rigoberto Montes, presentó su renuncia tras revelarse los casos de maltrato animal.

Sobre ello, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez , informó que al aceptarse la renuncia del directos, la Secretaría de Seguridad Pública tomó el control del recinto, por lo que ahora se encarga de la vigilancia interna.

Policía asegura Zoológico de León por muerte y fuga de animales (Yazmín Betancourt )

Lo anterior debido a que reveló que existen dudas sobre el proceder del personal del Zoológico de León, por lo que también se delegó la revisión de las condiciones de los animales a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Por su parte, dicha dependencia prohibió todas las actividades recreativas tras el horario de cierre, luego de que se notificó de la celebración de un festival de Halloween que causó estrés y ansiedad en los animales.