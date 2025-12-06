Elementos de la policía estatal tomaron el control del Zoológico de León, Guanajuato, luego de la muerte y fuga de varios animales, que pudieron ser provocadas por el personal que administra la institución.

Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León, señaló que ya había presentado denuncias ante la Fiscalía del estado y pidió que la policía tomara la seguridad del zoológico de manera integral.

Alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos (Twitter/Alejandra Gutiérrez)

Policía asegura y toma control del Zoológico de León por muertes y fugas de animales

La policía asumió la seguridad del Zoológico de León luego de realizar un revisión interna del lugar por la muerte de 24 borregos muflones, presuntamente atacados por una jauría, además de otros incidentes.

De acuerdo con la información, no solo fue la muerte de 24 borregos muflones, sino también la fuga de cuatro lobos y la muerte de un avestruz por el ataque de un león que se salió de su espacio.

Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León, mencionó que están teniendo dudas respecto a las personas que trabajan y administran el zoológico, por lo que implementarán cámaras y un sistema de vigilancia.

“Tenemos dudas de algunas personas que trabajan dentro del zoológico y por eso estamos tomando las medidas que estamos tomando para que haya videovigilancia en todas las áreas”. Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León

La alcaldesa señaló que están haciendo las investigaciones correspondientes para tener la información puntual de lo que pasó, pues las muertes y fugas de animales es algo que no había sucedido antes.