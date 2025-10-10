La recuperación de Mina, la osa rescatada del zoológico La Pastora en Nuevo León, avanza de manera positiva, según informó la Fundación Invictus. A través de un video compartido en redes sociales, se observó a la osa en mejores condiciones físicas, mostrando mayor movilidad y bebiendo agua por sí misma, sin la ayuda de sus cuidadores.

Además, se destacó una notable mejora en su pelaje, signo de que su salud continúa evolucionando favorablemente. Este progreso se da luego de su traslado al santuario de la Fundación Invictus, en Pachuca, Hidalgo, donde recibe atención especializada en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El caso de Mina generó gran atención pública tras revelarse las condiciones en las que vivía dentro del zoológico La Pastora, y su recuperación representa un avance importante en materia de bienestar animal en México.

Ante la recuperación de la salud de Mina, la osa rescatada del zoológico La Pastora en Nuevo León, la Fundación Invictus reveló que el animal fue sometido a una cirugía como parte de su proceso de rehabilitación.

Durante la intervención, los médicos aplicaron tratamientos de medicina regenerativa y realizaron diversos estudios médicos para evaluar su estado general, entre ellos: análisis de sangre y piel, raspados cutáneos, muestras fecales, ecocardiograma, ultrasonido abdominal, revisión de oídos y un estudio oftalmológico.

La Fundación Invictus, en colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó que Mina continúa mostrando avances significativos en su recuperación y que en los próximos días se emitirá un nuevo reporte con los resultados de laboratorio.

