La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cerró el Zoológico La Reina en Yucatán.

De acuerdo don reportes, se detectó una serie de irregularidades y falta de trato digno a ejemplares en el Zoológico La Reina.

Del 13 al 15 de octubre, la Profepa llevó a cabo una inspección en el Zoológico La Reina en Yucatán tras múltiples denuncias ciudadanas hechas en redes sociales, por lo que fueron a verificar el estado de los animales y ejemplares que ahí se encontraban.

De acuerdo con el comunicado emitido en la página de Gobierno de México, Profepa reveló que el Zoológico La Reina en Yucatán, ubicado en el municipio de Tizimín, terminó siendo clausurado por varias irregularidades.

🐾🚨 Cierra Profepa el Zoológico La Reina en Tizimín tras detectar irregularidades en el cuidado y bienestar de los animales. 🦁🐒. 📰 Héctor Moreno con todos los detalles.#FórmulaNoticias con Juan Becerra Acosta (@juanbaaq). pic.twitter.com/Wu4QyoKl0q — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 19, 2025

Uno de los motivos del cierre del Zoológico La Reina fue que incumplían con el trato digno y respetuoso de los ejemplares de fauna silvestre, al igual que los espacios necesarios para su manejo no cumplían con los requisitos mínimos para su cuidado y bienestar.

Durante el recorrido de la Profepa en el Zoológico La Reina en Yucatán, se verificó la existencia de 302 ejemplares de vida silvestre nacionales y exóticos; algunos de ellos se encuentran en categorías de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT.

También, El reporte de la Profepa reveló que muchos de ellos presentan faltas al trato digno y respetuoso, manejo inadecuado, dieta distinta a la establecida en el Plan de Manejo, condiciones de hacinamiento, entre otros:

La dieta proporcionada para algunas especies no corresponde con lo señalado en el plan de manejo autorizado (PM)

El lugar no cuenta con registros o expedientes médicos veterinarios de ningún ejemplar

El área de cuarentena no cuenta con tapetes sanitarios, medida de bioseguridad contemplada en su PM para evitar la transmisión de agentes infecciosos

Asimismo, se encontraron con irregularidades como:

Acumulación de lodo húmedo estancado que proviene del drenaje y podría ser un foco de infección

Hacinamientos con cifras de ejemplares que duplican o más el número de individuos autorizados en el plan de manejo

Recintos inadecuados, muy pequeños, sin luz y ventilación

Ejemplares aparentemente sanos mezclados con ejemplares enfermos

Aves de distintas especies juntas, lo que ocasiona competencia por consumo de alimento, picajes por defensa y territorialidad, entre otros

Clausuran el Zoológico La Reina en Yucatán (Profepa)

Tras la investigación, Profepa decidió clausurar el Zoológico La Reina y asegurar 95 ejemplares de las siguientes especies :

23 Pecarí de collar

33 venados cola blanca

1 tigrillo

14 mono araña

1 leona africana

4 loros frente blanca

9 pericos pechisucio

1 tucán

1 perico

1 paloma

6 seis boas

4 zorras grises

“Nos tomamos muy seriamente el tema de vigilar que los ejemplares en cautiverio tengan condiciones de bienestar y trato digno y respetuoso. Los predios o instalaciones que manejan vida silvestre en confinamiento autorizados tienen la responsabilidad de cumplir con las condiciones estipuladas y autorizadas en sus planes de manejo, a fin de asegurar las mejores condiciones para cada uno de los animales que ahí se encuentran”. Mariana Boy, titular de Profepa