La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intervino por el caso de un león africano enfermo en el zoológico de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Esto luego de que a través de redes sociales se diera a conocer un video que mostraba a un león, ubicado en el Zoológico Parque del Pueblo, vomitando lo que parecían ser lombrices.

Según indicó el gobierno de Nezahualcóyotl, el ejemplar fue atendido por médicos veterinarios y se encontraba bajo supuesto tratamiento médico.

Profepa asegura atención veterinaria a león africano en zoológico de Nezahualcóyotl

Mediante un comunicado, la Profepa dio a conocer su intervención en el caso de un león africano enfermo en el Zoológico Parque del Pueblo de Nezahualcóyotl, Edomex.

La dependencia manifestó que especialistas se trasladaron hasta el zoológico y ya se encuentran atendiendo oportunamente al ejemplar.

En las imágenes se observan a por lo menos tres personas revisando al león africano, toda vez que realizarán exámenes médicos a profundidad para determinar cuál es su estado de salud.

La propia Profepa afirmó que continuarán informando acerca del seguimiento en primera mano que realizarán al león africano.

Profepa interviene por caso de león africano en zoológico de Nezahualcóyotl (Michelle Rojas / SDPnoticias)

En el comunicado, la Profepa no detalló si trasladará al león a otras instalaciones o llevará su tratamiento médico dentro del propio zoológico.

Según había informado el gobierno de Nezahualcóyotl, un primer médico veterinario revisó al león y había determinado que padecía una una infección estomacal. Motivo por el cual le estaban suministrando medicinas.

No obstante, esto no fue confirmado por Profepa, a la espera de sus propios resultados médicos.