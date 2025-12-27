Sealand, un conocido acuario de León, anunció el primer nacimiento de un pingüino barbijo en Latinoamérica.

El pasado 25 de diciembre, Sealand compartió una publicación en redes sociales para revelar el nacimiento del primer pingüino barbijo nacido bajo cuidado humano.

Nace pingüino barbijo en Sealand, acuario de León

El nacimiento del primer pingüino barbijo bajo cuidado humano coloca al acuario de León, Guanajuato dentro del mapa de lugares de conservación y divulgación científica.

Sealand publicó un mensaje sobre el nacimiento del pingüino:

“La Navidad nos trajo un regalo muy especial. ¡Estamos muy emocionados de compartir esta hermosa noticia con ustedes!: ¡El primer pingüino barbijo nacido bajo cuidado humano profesional en Latinoamérica y es panza verde" Sealand, acuario de León

Especialistas de Sealand de León lograron el nacimiento del pingüino Barbijo, pygoscelis antarcticus —nombre de la especie— el cual se considera una de las más complejas de reproducir fuera de su entorno natural.

El pingüino barbijo es una especie que habita en zonas como las Islas Sándwich del Sur, Orcadas del Sur y Shetland del Sur.

Esta especie vive en uno de los entornos más externos del planeta y es altamente sensible a los cambios ambientales.

Debido a estos factores, es complicado que el pingüino barbijo se reproduzca fuera de su hábitat natural.

El pequeño pingüino estará bajo cuidado profesional con protocolos internacionales.

Acuario de León confirma el nacimiento de un Pingüino Barbijo (Sealand)

Así puedes visitar al pingüino barbijo del acuario de León

El pingüino barbijo podrá ser observado en Sealand León desde un exhibidor, pero su visibilidad puede variar a lo largo del día, priorizando en todo momento su bienestar.

Sealand se ubica dentro del Centro Comercial Altacia en Boulevard Aeropuerto, número 104 en Carrito de Jerez Norte.

El acuario de León cuenta con diversos precios:

Servicio expedición General: 199 pesos

Fast Pass, sin filas: 300 pesos

Expedición VIP Sealand León Web: 299 pesos

Pase Navideño: 299 pesos

Todos los pases tienen acceso al área de pingüinos y podrás ver al pingüino barbijo.