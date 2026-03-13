Gobierno de Nezahualcóyotl responde a denuncias por león en Zoológico Parque del Pueblo

El gobierno municipal de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, respondió a las diversas denuncias presentadas por un león que se encuentra en el Zoológico Parque del Pueblo.

Eso luego de que un video grabado por visitantes del Zoológico Parque del Pueblo mostrara a un león aparentemente enfermo que vomita lo que parecen ser lombrices.

El material comenzó a circular en redes sociales y generó cuestionamientos sobre el estado de salud del felino y las condiciones sanitarias en las que se mantienen los animales dentro del recinto.