Al advertir que se trató de un “crimen de Estado”, una de las madres de las víctimas de la tragedia ABC lamentó lo ocurrido en la explosión de Waldo’s Hermosillo, en el estado de Sonora.

“No sé por qué a Sonora nos está pasando, pero yo creo que es un mensaje de que ya estamos hasta la madre de estos crímenes de Estado, porque son de Estado” Paty Duarte, madre de una de las víctimas de la tragedia ABC

Madre de la tragedia ABC acusa que explosión de Waldo’s Hermosillo fue “crimen de Estado”

A 16 años de ocurrido el incendio de la Guardería ABC en el que murieron 49 niños, una explosión en el Waldo’s Hermosillo trajo del recuerdo la tragedia y puso en la mira a las autoridades.

Lo anterior debido a que se ha revelado que la tienda Waldo’s Hermosillo en la que ocurrió la explosión, no contaba con protocolos de actuación ante una emergencia.

Por ello y pese a la lección dejada por la tragedia ABC, Paty Duarte, una de las madres de las víctimas del incendio en la guardería, acusó que la explosión en el Waldo’s Hermosillo es un crimen de Estado.

Así lo sentenció al acusar que se tiene documentado que pese a los incidentes en la materia, “son contaditos” los lugares públicos en Hermosillo que cumplen con las normas de Protección Civil.

“Lo que pasó hace 16 años y también lo que pasó el sábado, es una prueba de que puede volver a pasar y no nomás aquí en Hermosillo Sonora. No sé por qué a Sonora nos está pasando, pero yo creo que es un mensaje de que ya estamos hasta la madre de estos crímenes de Estado, porque son de Estado” Paty Duarte, madre de una de las víctimas de la tragedia ABC

Madre de la tragedia ABC llama “corruptos” a funcionarios que permitieron operar al Waldo’s Hermosillo

Madre de la tragedia ABC recriminó que las autoridades de Sonora no han separado de sus puestos tanto al coordinador estatal de Protección Civil, Armando Castañeda, como al coordinador municipal.

Al abundar en el tema de las responsabilidad, Paty Duarte resaltó que el coordinador municipal de Protección Civil, da el permiso de funcionamiento de todo inmueble que comenzará a operar.

Por su parte, resaltó, la Coordinación Estatal de Protección Civil se encarga de otorgar el permiso correspondiente al programa interno de Protección Civil de los establecimientos.

Asimismo, destacó que el Secretario de Gobierno del Estado de Sonora, Adolfo Salazar, denunció que el Waldo’s Hermosillo no tenía actualizado su permiso para operar.

Ante dicho contexto, se lanzó contra las autoridades debido a que las tildó de ineptas y al escalar el tono de su crítica, llamó “pendejos” y “corruptos” a quienes permitieron operar a la tienda.

“Llegan ellos, se dan cuenta que no cumplen, no le dan el permiso, pero dejan que sigan operando. Así o más ineptos, así o más pendejos, así o más corruptos. ¿De cuánto les tocó? ¿De cuánto Les tocó para que dejen operar a todos esos lugares del centro?” Paty Duarte, madre de una de las víctimas de la tragedia ABC

Madre de víctima de tragedia ABC llama a sumarse a protesta del 5 de noviembre

Luego de acusar que la explosión en el Waldo’s Hermosillo fue un “crimen de Estado”, la madre de una de las víctimas de la tragedia ABC llamó a sumarse a la protesta del 5 de noviembre.

Al apelar a la indignación por las muertes de 49 niños en la guardería y 23 personas en la tienda, pidió a la ciudadanía salir a las calles para exigir a las autoridades que no vuelvan a pasar hechos similares.

“De verdad, sonorenses, México ¿No fue suficiente 49 niños? de verdad, ya basta. Salgamos a la calle, salgamos a la calle este 5 de noviembre, que por cierto se cumple un mes más la tragedia guardaría. Salgamos a la calle porque hace 16 años me tocó a mí, a muchas familias, hoy les tocó a 23 familias y la familia de los lesionados, ¿Cuándo les va a tocar a ustedes?" Paty Duarte, madre de una de las víctimas de la tragedia ABC

Finalmente, indicó que la protesta tiene la intención de exigir que ya no le “toque a nadie más”, y advirtió que el llamado es para que todo México se sume a la manifestación.