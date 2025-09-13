José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, aseguró que no habrá un repunte de la violencia en el estado con la captura de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora.

El hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que la detención de Hernán Bermúdez Requena muestra que en México, y con el gobierno de la Cuarta Transformación, hay “Cero Impunidad”.

Asimismo, resaltó que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien determine si es o no culpable, así como la sentencia que reciba Bermúdez Requena.

“Ya lo dijo el secretario de Seguridad Pública, significa Cero Impunidad, eso es lo que significa. Para este gobierno de la Cuarta Transformación, cero impunidad. El que la haga, que la pague” José Ramiro López Obrador

José Ramiro López Obrador reitera que índices de violencia en Tabasco han disminuido

José Ramiro López Obrador aseguró que los índices de violencia en Tabasco han disminuido, y reiteró que la detención de Hernán Bermúdez Requena no va a cambiar eso.

El secretario de Gobierno de Tabasco aseveró que el estado “está tranquilo”, por lo que llamó a los medios de comunicación a compartir la baja en los delitos con la población “para bien de todas y todos los tabasqueños”.

“Está tranquilo Tabasco…ha ido a la baja la incidencia delictiva” José Ramón López Obrador

En el mismo sentido, señaló que “el que la haga, que la pague” en referencia a la reciente detención en Paraguay del ex secretario de Seguridad de Tabasco.

Detienen a Hernán Bermúdez Requena en Paraguay; enfrenta 3 cargos

El gobierno de México, a través del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora en Paraguay.

Dicho grupo delictivo operaba en coordinación con el CJNG para el robo de hidrocarburos conocido como huachicol, en los estados de Tabasco y Veracruz.

Por su parte, el gobierno de Paraguay compartió un video en el que resalta las acciones de inteligencia que llevaron a la detención de Bermúdez Requena, considerado un colaborador del CJNG.

Tras su detención, Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, enfrentará cargos en México por los delitos de: