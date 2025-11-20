José Ramiro López Obrador aseguró que sus ranchos en Tabasco “no era el tema” de discusión durante la presentación de la glosa del informe en el Congreso del Estado.

De acuerdo con el secretario de gobierno, si bien esperaba críticas y preguntas sobre su patrimonio, este no era tema para el congreso.

Ranchos en Tabasco son tema de la Secretaría Anticorrupción, asegura José Ramiro López Obrador

José Ramiro López Obrador aclaró que no había motivo para que lo cuestionaran sobre los 13 ranchos que posee en Tabasco.

El secretario reiteró que su comparecencia en el Congreso se trató de sus actividades como titular de la Secretaría de Gobierno.

Asimismo, señaló que, si hubiera que cuestionarlo sobre los ranchos que forman parte de su patrimonio deberían ser hechos por la Secretaría Anticorrupción.

“Eso que tú estás planteando, eso lo tiene que ver la Secretaría de Anticorrupción” José Ramiro López Obrador

🔴Lo de los ranchos “es otro asunto”, nada tiene que ver con los temas de la Secretaría de Gobierno, responde José Ramiro López Obrador.



Un reportero le preguntó qué pensaba sobre que la oposición no lo cuestionó "fuerte", como había anticipado, durante su comparecencia ante…

José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), declaró que posee 13 ranchos y 694 cabezas de ganado. La información generó cuestionamientos públicos sobre el origen y momento de las adquisiciones.

El pasado 17 de octubre José Ramiro López Obrador confirmó que tiene 13 ranchos en Tabasco que compro de manera gradual.

El hermano del expresidente compartió que inició con una pequeña parcela, pero incrementó su patrimonio conforme se presentaron oportunidades.

Asimismo, reiteró que todo su patrimonio está plenamente declarado ante las autoridades competentes, por lo que no teme una investigación.