El fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, dijo que el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no tiene vinculación con el caso de Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora, a pesar de haber sido su secretario de Seguridad cuando gobernaba Tabasco.

Así lo dijo en la conferencia mañanera de este 9 de septiembre al justificar por qué Adán Augusto López Hernández no ha sido llamado a declarar pues dijo que no se llama a personas que “no tienen una vinculación directa”.

Ello podría suceder solo si después de detener a Hernán Bermudez Requena se establecen vínculos, dijo ante la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estamos trabajando para localizar a estar persona, cuando esta persona, que la vamos localizar, no cabe duda porque Interpol es muy eficiente. Vamos a tener toda la información que aclare este asunto… La Fiscalía no puede llamar a personas que no tienen una vinculación directa, necesitamos tener la aprehensión de este individuo y a partir de ese momento vamos a saber quiénes están involucrados” Alejandro Gertz Manero. FGR

Alejandro Gertz Manero asegura que sí van a detener a Hernández Bermudez Requena

Alejandro Gertz Manero recordó que contra Hernán Bermudez Requena hay una orden de aprehensión y ficha de búsqueda por parte de la Interpol.

Dijo que confía en que la Interpol es muy eficiente, no obstante, dicha ficha de búsqueda está activa desde meses atrás.

Hernán Bermúdez Requena sería buscado Brasil

Cabe recordar que José Ramiro López Obrador, secretario Gobierno de Tabasco, confirmó la emisión de la ficha de Interpol mitad de julio pasado.

En ese entonces se dijo que probablemente Hernán Bermudez Requena estaría en Brasil, aunque se ha buscado en países de Europa y en Panamá.

El fiscal recordó este 9 de septiembre que ya se detuvieron a dos excolaborales por delitos de carácter federal, uno de ellos ha sido testigo colaborador y ha aportado información para continuar en su búsqueda.

Cabe recordar que a mitad de julio, José Ramiro López Obrador informó que había una orden de captura contra Hernández Bermudez Requena y dijo que se estaba limpiando Tabasco de toda al “pudrición”.

A Hernández Bermudez Requena se le señala de ser líder de La Barredora y de tráfico de drogas y otros delitos mucho antes de que fuera secretario de Seguridad de Adán Augusto López Hernández.

La Barredora es un Cártel en Tabasco que tiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de alcance nacional.

Los señalamientos contra Hernán Bermúdez Requena han hecho surgir cuestionamientos sobre Adán Augusto López Hernández y sus vínculos con La Barredora, mismos que no se han esclarecido.