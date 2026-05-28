José Ramiro López Obrador expresó su respaldo a su sobrino Andrés Manuel López Beltrán tras anunciar su intención de competir por la diputación federal del VI distrito en las elecciones de 2027.

“Viene a su tierra y a su agua, pues hay que desearle que le vaya bien” José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco

El secretario de Gobierno de Tabasco, hermano del expresidente AMLO, le deseó éxito y lo recibió como “bienvenido a su tierra”.

Andrés Manuel López Beltrán dejó su cargo en la Secretaría de Organización de Morena para participar en las encuestas internas, cumpliendo con los requisitos de residencia en Tabasco.

“Que le vaya bien” a Andrés Manuel López Beltrán, desea José Ramiro López Obrador

El 25 de mayo de 2026, Andrés Manuel López Beltrán anunció la decisión de dejar su cargo como titular de la Secretaría de Organización en la dirigencia nacional de Morena.

El hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que buscará la candidatura a diputado federal por el distrito VI de Tabasco, ante lo cual su tío José Ramiro López Obrador le deseó éxito.

Así ocurrió luego de que medios locales cuestionaron al Secretario de Gobierno del estado de Tabasco sobre el reciente destape que hizo su sobrino con miras a las elecciones 2027.

“Que sea muy bienvenido, ya lo dijo el gobernador. Viene a su tierra y a su agua, pues hay que desearle que le vaya bien” José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco

Sobre el tema, José Ramiro López Obrador señaló que coincide con el gobernador Javier May Rodríguez, pues su sobrino Andrés Manuel López Beltrán es bienvenido a la entidad.

En ese sentido, sostuvo que López Beltrán va a llegar a su tierra, por lo que su deseo no es otro más que “le vaya bien” en sus aspiraciones por competir por la candidatura de Morena.

José Ramiro López Obrador (@jrlopezobrador | X )

Andrés Manuel López Beltrán buscará candidatura de Morena en Tabasco para una diputación federal

Los dichos de José Ramiro López Obrador se dieron luego de que Andrés Manuel López Beltrán, anunció su intención de competir en las elecciones 2027, por una diputación federal.

El hijo del ex presidente AMLO, vive en la Ciudad de México, por lo que deberá mudarse a Tabasco con una anticipación de al menos 6 meses para cumplir con el requisito de residencia.

Ante ello, el dirigente estatal de Morena, Jesús Selván, subrayó que no habrá trato preferencial, pues resaltó que el aspirante deberá participar en las encuestas internas de Morena Tabasco.