Andrés Manuel López Beltrán, quien busca una diputación federal, llamó a la unidad de Morena para evitar que la oposición “se ponga de acuerdo” para afectar los intereses de la Cuarta Transformación.

Asimismo, señaló que México necesita también de la unidad ante los ataques a la soberanía nacional.

“Debemos mantenernos juntos, no solo como morenistas, como mexicanos” Andrés Manuel López Beltrán

“Debemos mantenernos juntos”: Andrés Manuel López Beltrán pide unidad en el país

De acuerdo con Andrés Manuel López Beltrán, el país se encuentra en una situación complicada ante los intentos de atacar la soberanía nacional.

Por ello, señaló que se debe tomar en cuenta que “la unidad nos hace mucho más fuertes”, ante la situación compleja que vive el país.

Asimismo, resaltó que la unidad no es sólo para los morenistas, sino para los mexicanos en general “pero como morenistas mucho más”.

“Lo más importante para el partido hoy en la unidad, el país está en una situación compleja, el país tiene problemas de ataque a su soberanía y nosotros debemos mantenernos unidos, debemos mantenernos juntos, no solo como morenistas, como mexicanos” Andrés Manuel López Beltrán

Andrés Manuel López Beltrán advierte organización “para afectar” a la Cuarta Transformación

Por otra parte, Andrés Manuel López Beltrán advirtió que si Morena no se mantiene en unidad, dará la oportunidad a la oposición para organizarse para afectar a la Cuarta Transformación.

El militante de Morena señaló que “no podemos estarnos peleando mientras los de enfrente se ponen de acuerdo para afectar el interés de la Cuarta Transformación”.

Asimismo, resaltó que si la oposición se organiza, no solo dañará al movimiento, sino al pueblo de México.